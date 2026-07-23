Seceta lovește dur agricultura din Dolj. Sute de hectare de porumb și floarea-soarelui, compromise

Fermierii din județul Dolj se confruntă cu una dintre cele mai dificile veri din ultimii ani, după ce seceta și temperaturile extreme au afectat grav culturile de porumb și floarea-soarelui.

Sute de hectare cultivate sunt în pericol de a fi compromise, iar agricultorii spun că nici sistemele de irigații nu mai pot compensa deficitul de apă, arat[ un reportaj Digi24.

În multe zone, solul este puternic uscat și compactat, iar lucrările agricole devin tot mai dificile. Specialiștii avertizează că porumbul se află într-o etapă critică de dezvoltare, iar lipsa apei în această perioadă poate reduce drastic producția.

„Floarea-soarelui se prezintă încă relativ bine, însă are nevoie urgentă de precipitații pentru formarea semințelor. În cazul porumbului, apa este esențială în această etapă”, spun reprezentanții Stațiunii de Cercetare Șimnic.

Agricultorii avertizează că, dacă nu vor cădea ploi în perioada următoare, aproximativ 700 de hectare de culturi ar putea fi pierdute.

Problemele provocate de secetă nu sunt o premieră pentru județ. Anul trecut, peste 100.000 de hectare de teren agricol au fost afectate de lipsa precipitațiilor. Autoritățile le recomandă fermierilor să solicite constatarea pagubelor și să depună cereri de despăgubire dacă gradul de afectare depășește 30%.

Efectele caniculei se resimt și pe Dunăre. Debitului fluviului a scăzut la unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimele decenii, iar în unele sectoare au apărut bancuri de nisip la suprafață, semn al secetei severe care afectează întreaga regiune.

Amintim că valul de caniculă care a afectat Europa în luna iunie a provoacă pierderi estimate la peste 2 miliarde de euro în sectorul cerealelor, după ce prognozele de producție pentru Uniunea Europeană și Regatul Unit au fost reduse cu aproape 9 milioane de tone.

Asociația europeană a comercianților de cereale Coceral arată că porumbul a fost cultura cea mai afectată, în special în perioada critică de polenizare. Din acest motiv, prognoza pentru producția de porumb din UE și Marea Britanie a scăzut la 57,2 milioane de la la 52,7 milioane de tone, arată o analiză citată de Financial Times.