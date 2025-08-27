Practica periculoasă care otrăvește terenurile și recoltele în multe zone din țară. „Știm, dar ce putem face?!”

În multe zone din țară, terenurile arabile sunt pline de folii de plastic uzate, lăsate în urmă de fermierii care le folosesc pentru protejarea legumelor. În loc să le strângă, agricultorii le toacă și le îngroapă, otrăvind pământul pentru recolta viitoare, potrivit Știrilor ProTV.

În lipsa unui control eficient al autorităților, tone de folie rămân pe terenuri în fiecare an, iar la următoarea însămânțare sunt tocate și amestecate în pământ. Plasticul ajunge astfel în legume, iar apoi în organismul celor care le consumă.

„Știm, dar ce putem face?! Deja muncim prea mult să facem și chestia asta, să scoatem toate foile” a explicat un cultivator.

Suprafețe întregi din județul Dolj sunt în această situație. În comuna Călărași, o comisie încearcă să-i identifice pe fermierii care au lăsat plasticul pe câmp.

Amenzi pot ajunge la 20.000 de lei

Cultivatorii sunt obligați să prezinte documente care să demonstreze că au dat folia la reciclare, însă nu există un program care să-i ajute.

„Nu există o lege în sensul ăsta. Este obligația fiecărei entități, fie că vorbim despre un om la casa lui sau un fermier, să facă colectarea corespunzătoare a deșeurilor", explică Radu Popp, secretar de stat Ministerul Mediului, potrivit sursei citate.

Unele primării au identificat o soluție pentru problemă: predarea foliilor pentru reciclare, prin intermediul cooperativelor agricole.

„O arde soarele, se ară, se bagă în pământ”

Fermierii spun însă că soluția e greu de aplicat:

„Să o scoți din pământ nu ai cum, că ea are 100 de metri un rând și să o speli și să i-o duci lui să îți dea 30 de bani pe kil nu se merită. O arde soarele, se ară, se bagă în pământ”.

Amenzile pot ajunge până 20.000 de lei pentru cei care nu adună și nu reciclează foliile după folosire, însă controalele sunt puține și ineficiente.