Cum arată planul de transformare a Parcului Izvor. Proiectul futurist a primit undă verde de la Primăria București

Parcul Izvor va fi transformat dintr-un spațiu de tranzit într-un proiect urban european de regenerare, a informat marți, 30 septembrie, președintele Alianței Pentru Pădure, Laurențiu Ciornei.

În imaginile de prezentare apar niște structuri gigantice, verticale, care seamănă cu niște copaci uriași și care amintesc de „Supertrees” din Singapore. Ele vor fi conectate printr-o punte suspendată, care duce spre o fântână arteziană uriașă.

Inițiativa este una pe termen lung: „Nu venim doar cu un proiect – venim cu o viziune”, a subliniat Laurențiu Ciornei.

El a precizat că demersul către autorități a fost unul constructiv, nu revendicativ. „Am bătut și anul acesta la ușa Primăriei Municipiului București, nu ca să cerem, ci ca să oferim”, a afirmat Ciornei. Potrivit lui, planul prezentat este „complet, documentat, participativ și perfect adaptat orașului de azi”.

Sprijinul municipalității este deja confirmat, spune acesta. „Așadar, am câștigat: PMB ne-a dat undă verde și, urmează, banii - pentru ca în locul gazonului ars de soare și neîngrijit, să aducem memorie, inovație și viață”, a explicat președintele Alianței Pentru Pădure.

Printre elementele centrale ale proiectului, Ciornei a enumerat memorialul dedicat vechiului cartier Uranus, instalațiile futuriste „Ochii Poporului” și zonele create pentru biodiversitate și educație urbană. „Acest parc nu va mai fi «doar o trecere», ci o destinație. Un reper. Un motiv de mândrie pentru București”, a punctat el.

Laurențiu Ciornei a menționat și echipa din spatele proiectului. „Îi am alături de mine pe dr. Akis și Ana-Maria Gavrilidis, arhitect Teodora Petcu”, a precizat acesta, subliniind că transformarea Parcului Izvor va combina identitatea istorică, natura și implicarea comunității.