Fosta directoare de la Penitenciarul Pelendava, în casa fraților Tate. „Andrew respectă femeile“

Oana Tașcău a lucrat 22 de ani în Administrația Penitenciarelor și a plecat din sistem fiind implicată în mai multe scandaluri sexuale. Fosta șefă a penitenciarului din Craiova a sărit în apărarea fraților Tate.

Oana Tașcău a recunoscut public că a colaborat cu frații Tate. I-a cunoscut printr-o cunoștință la scurt timp după ce s-a pensionat și s-a hotărât să se înscrie pe OnlyFans, un serviciu utilizat în principal de lucrătorii sexuali care produc pornografie, dar care găzduiește și munca altor creatori de conținut, cum ar fi experți în fitness sau muzicieni.

Oana Tașcău a acceptat propunerea de a se muta în casa fraților Tate din Bucuresti, a stat în vila acestora mai mult timp, a lucrat pentru ei, a învățat ce trebuie să facă pentru a câștiga bani din noua „afacere“, iar când a dorit să se întoarcă în Craiova, Andrew Tate ar fi lăsat-o să plece fără probleme.

„După ce m-am pensionat, intenționam să mă apuc de OnlyFans, iar printr-o cunoștință am ajuns la el. M-a învățat tot ce se poate, iar în momentul în care eu am vrut să plec din București și să continui în Craiova, nu a fost nicio problemă, mi-a spus că mă pot întoarce oricând, putem colabora și la distanță. Totul a fost ok!“, a povestit Oana Tașcău într-o postare pe TikTok, dispărută între timp.

„Mi se pare foarte nedrept ce se întâmplă. Andrew este un om deosebit, un om care respectă femeile și care tratează pe toată lumea frumos... Vreau să spun că m-a tratat ca pe o soră și m-a ajutat foarte, foarte mult... Nu cred că este genul de bărbat care să fie nevoit să folosească forța pentru a avea o femeie. Este un bărbat frumos, charismatic, are tot ce vrei și nu ar avea de ce să recurgă la forță. Niciun model din casa aia nu a fost forțat, nimeni nu a forțat pe nimeni", a mai spus fosta șefă de penitenciar.

Oana Tașcău crede că tot ceea ce se spune despre Andrew Tate este din cauza faptului că „a deranjat foarte mulți oameni influenți, prin faptul că este vertical și că a spus fix ce avea el de spus“.

„Nu vreau să intru în teoria conspirației, dar, în realitatea, lucrurile nu sunt așa cum sunt ele prezentate în mass-media. Înțeleg foarte bine ce se întâmplă acum, dar nu este deloc cinstit și ar trebui să judecăm oamenii după ce îi cunoaștem, nu după ce se spune despre ei“, a mai spus Oana Tașcău.

Cine este Oana Tașcău

Oana Tașcău a fost ofițer la Penitenciarul Târgu-Jiu și a lucrat ca șef de tură la Penitenciarul de maximă Siguranță din Craiova, iar apoi a ocupat funcția de director la unitatea de detenție Pelendava din Dolj. Cât timp a fost în sistem, ea a fost implicată în numeroase scandaluri. A fost acuzată de acte de corupție, dar și că a avut o relație amoroasă cu un deținut închis în dosarul „Cocaină la Marea Neagră”.

Oana Tașcău își dorea să candideze pentru funcția de director general al Administrației Penitenciarelor, dar din cauza acestor scandaluri, a preferat să plece din sistem. După ce s-a pensionat pe caz de boală, a început să posteze imagini în ipostaze intime pe o platformă on-line destinată adulților.

„Nu am ajuns în funcții pentru ca am dăruit sex, nu se pliază deloc pe personalitatea mea. În afara de un aspect fizic plăcut, eu am învățat, am ales să fac ce îmi place și am făcut-o cât de bine am putut, cu implicare și devotament. Sunt licențiată cu 10 la facultatea absolvită, am două mastere și câțiva ani de doctorat, specializări în alte domenii cum sunt frumusețea și îngrijirea personală, am încercat constant sa evoluez ca om... Pentru mine sexul e o artă", a scris Oana Tașcău pe pagina sa de Facebook.