Trump se va alătura liderilor europeni într-o conferință telefonică de urgență înainte de discuțiile cu Putin

Într-un gest rar și încărcat de tensiune diplomatică, cancelarul german Friedrich Merz a convocat o reuniune virtuală de urgență cu liderii europeni și președintele american Donald Trump, în contextul apropierii unei întâlniri cruciale între liderul de la Washington și președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri, în Alaska.

La summitul online, care va avea loc miercuri, 13 august, vor participa și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și șefii instituțiilor europene și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Întâlnirea este menită să stabilească o linie comună transatlantică înaintea negocierilor directe între Trump și Putin, care riscă, în opinia mai multor lideri europeni, să se desfășoare „peste capul Europei și al Ucrainei”.

Mesaj ferm din partea Berlinului: „Putin înțelege doar presiunea”

Un purtător de cuvânt al guvernului federal german a confirmat, pentru POLITICO, că agenda discuțiilor include opțiuni de intensificare a presiunii asupra Rusiei, clarificări legate de teritoriile ocupate de Moscova în Ucraina, garanții de securitate pentru Kiev și etapele posibile ale unui eventual proces de pace.

„Nu putem accepta ca probleme teritoriale dintre Rusia și America să fie discutate – sau, mai grav, decise – peste capul europenilor și al ucrainenilor”, a declarat cancelarul Merz într-un interviu acordat televiziunii publice germane. Acesta a insistat că „Putin reacționează doar când este confruntat cu presiune”.

În acest sens, Berlinul a reluat apelurile către Washington pentru impunerea unor sancțiuni severe asupra sectorului bancar rus și introducerea de sancțiuni secundare împotriva partenerilor comerciali ai Moscovei.

Formatul discuțiilor: trei sesiuni, un singur mesaj

Potrivit unui program consultat de POLITICO, reuniunea virtuală va debuta miercuri, la ora 15:00 (ora României), cu o primă oră de discuții între liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei, Finlandei, ai Comisiei Europene, Consiliului European, precum și președintele Zelenski și secretarul general al NATO.

Începând cu ora 16:00, este programată o sesiune restrânsă între liderii europeni, Zelenski și președintele Trump, alături de vicepreședintele american J.D. Vance. Ultima rundă, de la ora 17:30, va reuni așa-numita „coaliție a celor dispuși” – statele care au susținut militar Ucraina de la începutul invaziei – într-o discuție comună găzduită de Germania, Franța și Marea Britanie.

Temeri privind un posibil acord Trump–Putin fără consultarea aliaților

Îngrijorările exprimate în capitalele europene vin în contextul unor speculații persistente că Trump ar putea lua în calcul o ofertă de încetare a focului care implică cedarea de teritorii ucrainene către Rusia. Președintele Zelenski a respins categoric un astfel de scenariu, argumentând că ar încuraja Kremlinul să-și regrupeze forțele și să reia ofensiva.

În același timp, poziția exprimată de Merz reflectă o neîncredere tot mai accentuată în intențiile Rusiei de a negocia cu bună-credință, în condițiile în care Moscova nu și-a abandonat obiectivele strategice de a împiedica aderarea Ucrainei la NATO și de a impune un regim favorabil Kremlinului la Kiev.

Summitul din Alaska, miză geopolitică majoră

Întâlnirea Trump–Putin, care urmează să aibă loc vineri în Alaska, marchează prima vizită a liderului rus pe teritoriul american după un deceniu. Alegerea locului – un stat cu o istorie simbolică pentru relațiile ruso-americane – este văzută de analiști ca un gest calculat al ambelor părți, menit să transmită forță și autonomie față de vechile canale diplomatice europene.

Chiar dacă invitația oficială către Zelenski la summitul din Alaska nu a fost confirmată, surse diplomatice sugerează că administrația de la Washington ia în calcul implicarea liderului ucrainean, pentru a contracara percepția că Kievul este exclus din ecuația decizională.

Reuniunea virtuală de miercuri, inițiată de Germania, se conturează ca o ultimă încercare de a menține coeziunea euro-atlantică într-un moment în care spectrul unei înțelegeri separate între Washington și Moscova alimentează temeri legate de soarta Ucrainei și de arhitectura de securitate europeană. Cu un Vladimir Putin care nu dă semne că ar renunța la obiectivele sale, și cu un Donald Trump dispus să negocieze direct cu Kremlinul, alianțele tradiționale sunt supuse unui test fără precedent.