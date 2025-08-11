Cinci escroci români, arestați în Olanda. Unul dintre ei a convins o femeie să-i umple rezervorul după ce s-a dat drept om de afacei din Dubai

Cinci escroci români au fost arestați în ultimele săptămâni în Olanda, după o investigație pe scară largă a Team Nodal Orientation (TNO) East Netherlands, în colaborare cu TNO Central și TNO Rotterdam. Indivizii și-au păcălit victimele cu o metodă sofisticată și eficientă, potrivit CrimeNiews.nl.

Membrii bandei, bărbați și femei cu vârste cuprinse între 20 și 38 de ani, își abordau victimele cu povești despre probleme financiare și le ofereau bijuterii false despre care pretindeau că sunt de aur.

Victimele erau abordate la benzinării, de-a lungul autostrăzilor sau pe stradă. Unul dintre escrocii români a pretins că este un om de afaceri bogat din Dubai care și-a pierdut cardul de credit. În schimbul banilor sau a unui rezervor plin, el a promis inele sau coliere de aur valoroase, în realitate niște gablonțuri, așa cum aveau să constate ulterior victimele.

După un val de sesizări, TNO a început o investigație. Cu ajutorul unui elicopter al poliției, un vehicul al bandei a fost localizat la un hotel din Nijkerk. Doi suspecți români, un bărbat de 22 de ani și o femeie de 20 de ani, au fost arestați acolo. Anchetatorii au găsit alte cinci vehicule implicate. Poliția a confiscat 3.550 de euro și o cantitate mare bijuterii „de aur” false

Ancheta a arătat, de asemenea, că cei doi au fost implicați și într-un jaf comis asupra unei femei de 74 de ani din Harlingen, căreia i-a fost furat un lanț de aur.

Cum au fost arestați ceilalți trei români

Cercetările s-au extins în centrul Olandei. Pe 23 iulie, un bărbat și o femeie de 38 de ani din România au fost arestați la Lelystad. Cei doi ar fi autorii a cel puțin douăzeci de tentative de fraudă.

Grupul a fost activ și în Rotterdam. În cooperare cu TNO-Rotterdam, șase vehicule au fost verificate acolo. Poliția a găsit și aici bijuterii false, și așa-zise ceasuri Rolex. Un bărbat de 28 de ani a fost arestat.

Ancheta este încă în desfășurare. Poliția nu exclude că vor urma mai multe arestări și cere oamenilor să raporteze dacă au devenit victime ale unor practici similare.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, doi români au fost arestați în Germania, după ce s-au răsturnat cu maşina în timp ce fugeau de poliţie. Unul dintre românii, un tânăr de 19 ani, era deja căutat cu două mandate de arestare în Germania

Patru cetățeni români au fost arestați în Franța, fiind suspectați că au furat datele bancare ale clienților unei benzinării din Vitry-sur-Seine folosind dispozitive ascunse în terminalele de plată. Banii au fost retrași apoi din Spania.