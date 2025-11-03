Foraj ilegal descoperit în Craiova. O persoană distribuia apă către blocuri și case, contra cost, fără autorizație

O persoană este cercetată penal după ce a realizat un foraj ilegal în municipiul Craiova, din care distribuia apă către două blocuri de locuinţe şi mai multe case, percepând bani pentru serviciul prestat. Cazul a fost descoperit de inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Jiu, care au anunţat, luni, că activitatea s-a desfăşurat fără avize şi autorizaţii legale.

Potrivit reprezentanţilor ABA Jiu, persoana respectivă a forat un puţ de mare adâncime, din care furniza apă către mai mulţi beneficiari, la un preţ stabilit de aceasta. În plus, a amenajat un sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă de dimensiuni mari, fără respectarea normelor privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei.

„O persoană fizică a executat, fără avize şi autorizaţii legale, un foraj de mare adâncime, din care distribuia apă către două blocuri de locuinţe şi mai multe case, încasând sume de bani pentru serviciul prestat, la un preţ stabilit de aceasta. Totodată, persoana respectivă a realizat un sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă de dimensiuni mari, fără a respecta normele privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei”, au transmis reprezentanţii ABA Jiu.

În urma controlului, inspectorii instituţiei au oprit activitatea ilegală, au sigilat puţul forat şi au sesizat poliţiştii şi procurorii, fiind deschis un dosar penal în acest caz.