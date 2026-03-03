search
Marți, 3 Martie 2026
Video Incident grav la Indian Wells: jucătoarea Lucrezia Stefanini a primit pe WhatsApp fotografia unei arme și numele părinților săi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un incident grav a avut loc la turneul de tenis WTA 1.000 de la Indian Wells, înainte de debutul italiencei Lucrezi Stefanini în calificări. 

Stefanini nu se simte în siguranță FOTO gazzetta.it
Stefanini nu se simte în siguranță FOTO gazzetta.it

Insultele și amenințările din partea pariorilor pe rețelele de socializare ale jucătoarelor sunt un fenomen frecvent, dar amenințările cu moartea trimise direct pe un număr privat de WhatsApp nu au fost niciodată auzite.

Acest lucru i s-a întâmplat Lucreziei Stefanini, o jucătoare italiană în vârstă de 27 de ani care evoluează în echipa de Billie Jean King Cup a țării sale. Numărul 138 mondial se află în prezent la Indian Wells, unde a jucat și a pierdut ieri în runda de calificare a turneului californian.

Ea a postat astăzi un video pe profilul său de Instagram în care a relatat incidentul: „Fac acest videoclip pentru a relata ce mi s-a întâmplat înainte de meci”, a spus jucătoarea de tenis, eliminată de Victoria Jimenez Kasințeva în trei seturi în prima rundă a calificărilor.

Am primit amenințări cu moartea pe numărul meu de WhatsApp, dacă nu pierdeam meciul. Mi-au trimis o fotografie cu o armă și chiar mi-au scris numele părinților mei și locul meu de naștere. Este foarte grav”, a spus Stefanini, care a raportat imediat incidentul la WTA.

Toată lumea a fost foarte amabilă, mi-au sporit securitatea, m-au însoțit la mașină și întregul turneu a fost disponibil. Nu-mi vine să cred că sportul și tenisul pot fi ruinate de astfel de oameni și că a trebuit să intru pe teren simțindu-mă nesigur. De aceea am dat totul să-mi joc meciul până la capăt și voi continua să fac asta”, a mai zis ea.

Nu cu mult timp în urmă, Mattia Bellucci a fost victima unei serii de insulte și amenințări din partea pariorilor, în timp ce acum doi ani, Francesco Maestrelli, din nou într-un videoclip pe Instagram, a povestit cum a fost atacat după o înfrângere.

