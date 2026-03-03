Qatar plătește cazările turiștilor blocați în Doha din cauza suspendării zborurilor

Statul Qatar a decis să plătească cazările tuturor celor care au rămas blocați în Doha din cauza suspendării zborurilor Qatar Airways. Hotelierii sunt rugați să le prelungească șederile până la reluarea operațiunilor aeroportuare și redeschiderea spațiului aerian.

Consultantul în marketing turistic Răzvan Pascu a distribuit pe Facebook mesajul în care Qatar Tourism - autoritatea națională a acestui stat responsabilă de dezvoltarea, promovarea și reglementarea sectorului turistic - și-a exprimat aprecierea pentru cooperarea unităților hoteliere în primirea și găzduirea oaspeților aflați în aceste situații.

​„Având în vedere circumstanțele actuale și faptul că șederea unor oaspeți s-a încheiat, dar aceștia se află în imposibilitatea de a pleca din cauza restricțiilor de călătorie, sunteți rugați cu amabilitate să le prelungiți cazarea începând cu data de 28 februarie, până la reluarea operațiunilor aeroportuare și redeschiderea spațiului aerian. Qatar Tourism va acoperi costurile suplimentare suportate, deoarece siguranța, securitatea și bunăstarea tuturor vizitatorilor rămân printre prioritățile noastre principale. Echipa noastră responsabilă va fi în contact direct cu dumneavoastră pentru a vă oferi îndrumarea și sprijinul necesar. Apreciem sincer colaborarea și flexibilitatea dumneavoastră continuă în această perioadă, se arată în mesajul Qatar Tourism.

„Zborurile rămân suspendate”

Răzvan Pascu a explicat:

„Statul Qatar a decis să plătească cazările tuturor celor care au rămas blocați în Doha din cauza suspendării zborurilor Qatar Airways. Zborurile rămân suspendate și astăzi, iar următorul anunț pe acest subiect va fi mâine la ora 9:00”, a scris Răzvan Pascu pe Facebook.

Amintim că explozii puternice au fost auzite marți seară în Doha, Dubai și Abu Dhabi, potrivit jurnaliștilor AFP și martorilor locali, în timp ce Iranul își continuă campania de atacuri cu rachete și drone în regiunea Golfului.

Relatări privind represalii regionale

Posturi media israeliene au relatat că Qatarul ar fi lansat lovituri de represalii împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile asupra infrastructurii sale energetice. Canalul israelian 12 a citat surse occidentale anonime care susțin că statul din Golf ar fi efectuat contraatacuri, însă autoritățile qatareze nu au confirmat oficial aceste informații.

Luni, două avioane de vânătoare iraniene au fost doborâte de forțele qatareze după ce au pătruns în spațiul aerian al Qatarului.