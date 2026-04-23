Operațiunea „Calul Troian” continuă: Încă un bărbat arestat pentru proxenetism și exploatarea sexuală a două minore

Încă un bărbat a fost arestat preventiv în urma acțiunii „Calul Troian”, desfășurată la sfârșitul anului trecut în județul Constanța, anchetă în care alte 35 de persoane sunt cercetate pentru o serie extinsă de infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare de bani, trafic de persoane și proxenetism, arată radioconstanta.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, noul arestat, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a sprijinit o altă persoană din dosar în recrutarea și exploatarea sexuală a două victime minore, în perioada 2017 – 2020.

Rolul suspectului în rețeaua infracțională

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată încă din anul 2017, având rolul de a asigura protecția membrilor acesteia. Ulterior, în perioada august 2017 – decembrie 2020, acesta ar fi contribuit la recrutarea și exploatarea celor două minore, în colaborare cu un alt membru al rețelei.

Potrivit anchetei, victimele ar fi fost supuse unor acte de constrângere, violență și manipulare, inclusiv prin presiuni exercitate asupra familiilor acestora, fiind menținute într-o stare de aservire.

Zeci de persoane cercetate în dosar

Dosarul „Calul Troian” vizează în total 35 de persoane, dintre care 15 se află în arest preventiv, 3 în arest la domiciliu, iar 17 sunt cercetate sub control judiciar. Acestea sunt acuzate de infracțiuni grave, care includ trafic de persoane și minori, proxenetism, viol, camătă, șantaj, influențarea declarațiilor, răzbunare pentru ajutorul dat justiției și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii susțin că gruparea acționa organizat, folosind metode de intimidare și exploatare a victimelor, dar și mecanisme de influențare a declarațiilor acestora.

Spălare de bani printr-o firmă folosită ca paravan

În același dosar, o societate comercială și doi administratori sunt cercetați pentru spălare de bani. Potrivit polițiștilor, firma ar fi fost utilizată pentru disimularea sumelor provenite din activități infracționale ale grupării.

Anchetatorii au identificat operațiuni financiare suspecte în valoare de aproximativ 340.000 de lei și 95.000 de euro, bani care ar proveni din trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.

În perioada decembrie 2023 – noiembrie 2025, prin intermediul firmei ar fi fost realizate mai multe tranzacții menite să ascundă originea ilegală a fondurilor și să le integreze în circuitul economic legal.

Percheziții de amploare și investigații în curs

Operațiunea „Calul Troian” a inclus nu mai puțin de 76 de percheziții domiciliare, desfășurate în mai multe etape, în noiembrie și decembrie 2025.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru stabilirea rolului fiecărei persoane implicate în rețea, ancheta fiind una dintre cele mai ample acțiuni împotriva criminalității organizate din zona Constanței din ultimii ani.