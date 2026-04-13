Polițist „altoit” de un tânăr petrecăreț căruia i s-a cerut să dea muzica mai încet. S-a tras și cu pistolul

Un tânăr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a lovit în față un polițist din cadrul IPJ Dolj, care i-a cerut să dea muzica mai încet.

Judecătoria Segarcea a dispus, luni, arestarea preventivă a unui tânăr din comuna Giurgița, acuzat de comiterea infracțiunii de ultraj. Polițiștii doljeni spun că, în noaptea Paște, el a altoit un polițist, lovindu-l cu pumnul în față. Mandatul de arestare a fost emis pe o perioadă de 30 de zile.

Incidentul violent a avut loc în noaptea de 12 spre 13 aprilie.

”În noaptea de 12 spre 13 aprilie, în jurul orei 00.55, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Bârca, în timp ce efectuau serviciul de patrulare în comuna Giurgița, au constatat că la un imobil se auzea muzica la un volum care deranja liniștea publică. Astfel, în stradă, au fost identificate mai multe persoane care, la vederea polițiștilor au început să aibă o atitudine agresivă. Deși au fost somați de polițiști să înceteze, una din persoane, identificată ca fiind un tânăr de 21 de ani, din Giurgița, l-ar fi lovit în zona feței pe unul din polițiști. Pentru a-l determina să înceteze acțiunea agresivă, polițiștul a efectuat un foc de avertisment în plan vertical”, potrivit IPJ Dolj.

În urma probatoriului administrat de către procurorii din Segarcea, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Luni, agresorul a fost dus la Judecătoria Segarcea cu propunere de arestare preventivă, unde instanța a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea individului violent.