Accident grav pe Valea Oltului. Șoseaua blocată pe ambele sensuri. Șoferul este în stare critica

Un accident rutier s-a produs pe DN 7, în Valea Oltului, la kilometrul 191, în localitatea Seaca, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un autocamion, informează autoritățile.

Circulația este blocată pe ambele sensuri și se circulă cu dificultate în zonă. Carosabilul este curat, dar umed, iar condițiile meteo nu par să fi fost un factor direct în producerea accidentului.

Șoferul autoturismului a fost grav rănit și este asistat de echipele de salvare, fiind supus manevrelor de resuscitare. Autoritățile avertizează că starea victimei este critică.

