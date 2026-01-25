search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Accident mortal la în Dâmboviţa. Un tânăr de 29 de ani a murit pe loc după ce mașina sa a lovit un cap de pod

Publicat:

Accident rutier mortal, duminică, la limita dintre judeţele Dâmbovița şi Prahova, unde un tânăr de 29 de ani şi-a pierdut viaţa după ce mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod şi s-a oprit într-un şanţ.

Tânărul a rămas captiv în maşina grav avariată. FOTO: ISU Dâmboviţa
Tânărul a rămas captiv în maşina grav avariată. FOTO: ISU Dâmboviţa

Duminică, 25 ianuarie, pe DJ 720, la limita județelor Prahova și Dâmbovița, în zona localității Dițești, comuna Filipeștii de Pădure, spre Moreni, a avut loc un accident rutier soldat cu moartea unui tânăr de 29 de ani. În eveniment au fost implicate două mașini, însă autoturismul în care se afla bărbatul care şi-a pierdut viaţa s-a oprit violent într-un cap de pod, scrie DBonline.

Șoferul a fost găsit inconștient, prins între fiarele contorsionate ale mașinii. Pompierii din Detașamentul Moreni au intervenit rapid cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, sprijiniți de echipajul SMURD și de Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița, pentru a-l extrage.

Din păcate, medicii au constatat decesul tânărului chiar la fața locului.

Maşina s-a izbit violent de un cap de pod şi a ajuns în şanţ. FOTO: ISU Dâmboviţa
Maşina s-a izbit violent de un cap de pod şi a ajuns în şanţ. FOTO: ISU Dâmboviţa

Alți doi pasageri aflați în aceeași mașină au reușit să iasă singuri, fără a suferi răni grave.

„În jurul orei 12:52 am fost solicitați să intervenim pentru un accident produs în comuna Filipeștii de Pădure, satul Dițești, unde un autoturism a intrat într-un cap de pod. La fața locului au acționat pompierii cu modul de descarcerare, echipaj SMURD și SAJ. Victima a fost găsită inconștientă și încarcerată, fiind extrasă rapid, însă a fost declarată decedată. În același timp, am asigurat măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor”, a tansmis ISU Dâmboviţa.

