O șoferiță a dansat pe o autostradă, motivând că „traficul a enervat-o”. După ce a blocat circulația două zile, poliția a deportat-o din Germania

Un incident bizar a avut loc pe autostradă din Germania. O șoferiță de 50 de ani a oprit mașina pe A5, a coborât din autoturism și a început să danseze. Traficul în zonă a fost blocat.

Potrivit poliției, șoferii care circulau pe autostrada A5, între Appenweier și Offenburg, au fost nevoiți să oprească. Traficul a fost oprit pe A5 în ambele direcții. Înainte de sosirea serviciilor de urgență, alți participanți la trafic au reușit să o scoată pe femeie de pe șosea, care dansa potrivit publicației germae SWR.

În timpul interogatoriului, femeia și-a justificat spectacolul de dans spunând că „traficul a enervat-o”. Permisul de conducere și cheile mașinii au fost confiscate, iar femeia este investigată pentru „obstrucționarea traficului”.

Un examen medical al femeii, care locuiește în Franța, nu a dezvăluit nicio dovadă a unei stări psihologice de urgență, a spus poliția.

În plus, femeia nu era sub influența drogurilor sau a alcoolului.

„Nu aveam cum să o arestăm” a spus purtătorul de cuvânt al poliției. Prin urmare, femeia a fost eliberată.

Miercuri, 20 august, a avut loc un alt incident cu aceeași femeie. Potrivit poliției, ea stătea cu brațele încrucișate într-o intersecție din Offenburg și a blocat traficul.

Femeia de 50 de ani a fost dusă de polițiști la granița cu Franța, de unde a reușit să se întoarcă acasă.