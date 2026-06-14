Un turist german a murit pe o plajă din Mamaia, după ce a intrat în mare şi i s-a făcut rău

Un turist german în vârstă de 56 de ani a murit duminică la Mamaia, după ce a fost scos din mare în stare de inconștiență. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Este primul deces înregistrat pe litoralul românesc de la începutul sezonului estival.

Sursă video: Facebook

Vacanța unui turist german pe litoralul românesc s-a încheiat tragic duminică, 14 iunie, pe o plajă din Mamaia. Bărbatului, în vârstă de 56 de ani, i s-a făcut brusc rău la scurt timp după ce a intrat în mare.

Incidentul s-a petrecut în apropierea foișorului salvamarilor, care au intervenit imediat, l-au adus la mal și au început manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale, potrivit presei locale.

În scurt timp, la faţa locului au ajuns şi două ambulanțe, iar medicii au continuat procedurile de salvare, potrivit presei locale. Eforturile au durat zeci de minute, însă bărbatul nu a mai putut fi readus la viață.

„În cursul dimineţii am fost solicitaţi, prin serviciul 112, pentru un accident prin submersie în staţiunea Mamaia. La locul solicitării s-au deplasat două echipaje SAJ, a fost găsit un pacient în stop-cardiorespirator. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil. La sfârşitul protocolului pacientul a fost declarat decedat”, a transmis purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

Sursa video: Facebook

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilătă în urma autopsiei.

În acest context, salvamarii atrag atenția că marea s-a răcit puternic în ultimele zile. Din cauza fenomenului numit upwelling, apa caldă de la suprafață este împinsă spre larg, iar în apropierea țărmului ajunge apă rece din adâncime, iar diferența mare dintre temperatura aerului și cea a apei poate crea probleme mai ales persoanelor cu afecțiuni cardiace sau celor care intră brusc în mare după ce au stat la soare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs moartea turistului german, care reprezintă, de altfel, primul deces pe litoral de la începutul sezonului.