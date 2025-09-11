TIR scăpat de sub control la Cluj-Napoca: a lovit două mașini și s-a oprit într-un bloc

Un accident grav a avut loc joi dimineață, pe strada Oașului din Cluj-Napoca, după ce un TIR a lovit două mașini parcate și un stâlp de electricitate, izbindu-se apoi de zidul unui bloc. Șoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost rănit și dus la spital.

Pompierii și polițiștii au ajuns imediat la fața locului. „Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit un autotren avariat, care era ieşit în afara părţii carosabile. De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate, precum şi un stâlp de electricitate. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 50 de ani, conştient şi cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă”, a transmis ISU Cluj, potrivit News.ro.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Cum s-a produs accidentul

Polițiștii spun că incidentul s-a produs în jurul orei 05:30. „Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroşat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil”, a transmis IPJ Cluj.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.