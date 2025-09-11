search
TIR scăpat de sub control la Cluj-Napoca: a lovit două mașini și s-a oprit într-un bloc

Publicat:

Un accident grav a avut loc joi dimineață, pe strada Oașului din Cluj-Napoca, după ce un TIR a lovit două mașini parcate și un stâlp de electricitate, izbindu-se apoi de zidul unui bloc. Șoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost rănit și dus la spital.

Un tir s-a izbit de un bloc după ce a lovit 2 mașini FOTOT: ISU Cluj
Un tir s-a izbit de un bloc după ce a lovit 2 mașini FOTOT: ISU Cluj

Pompierii și polițiștii au ajuns imediat la fața locului. „Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit un autotren avariat, care era ieşit în afara părţii carosabile. De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate, precum şi un stâlp de electricitate. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 50 de ani, conştient şi cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă”, a transmis ISU Cluj, potrivit News.ro.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Cum s-a produs accidentul

Polițiștii spun că incidentul s-a produs în jurul orei 05:30. „Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroşat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil”, a transmis IPJ Cluj.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cluj-Napoca

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

