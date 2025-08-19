search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
Un fost angajat al unei spălătorii auto a intrat în incinta firmei la care lucrase, a furat cheile unui autoturism, apoi a plecat cu mașina. Faptul că nici măcar nu avea permis de conducere nu l-a oprit să șofeze pe mai multe artere din Capitală. Bărbatul a fost prins de polițiști.

„La data de 18 august 2025, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 28 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 38 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, punerea în circulație a unui autovehicul cu număre false de înmatriculare și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a precizat, marți, Poliţia Municipiului București.

Luni, polițiștii Secției 28 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat care a reclamat faptul că autoturismul său neînmatriculat, lăsat la o spălătorie auto din Sectorul 2, ar fi fost sustras.

„Prejudiciul în cauză a fost estimat la aproximativ 19.000 de euro. Din cercetările efectuate a rezultat că fapta ar fi fost comisă în cursul zilei de 17 august 2025, de către un bărbat de 38 de ani.

A montat pe mașină plăcuțe cu numere provizorii și a fugit cu ea

Bărbatul este un  fost angajat al spălătoriei auto și cunoștea locul în care erau păstrate cheile autoturismelor clienților. După terminarea programului, acesta a intrat în incintă, a luat cheile autoturismului, iar ulterior a montat pe mașină plăcuțe cu numere provizorii pe care le-a găsit tot acolo. Apoi a plecat cu vehiculul și s-ar fi plimbat prin Sectorul 5, potrivit unor surse Adevărul. Autoturismul a fost depistat de polițiști în apropierea spălătoriei, iar bărbatul a fost condus la audieri.

 „Acesta ar fi sustras un set de plăcuțe de înmatriculare cu numere provizorii, din interiorul spălătoriei auto, pe care le-ar fi montat pe autoturism în cauză. Probatoriul administrat a relevat faptul că, după comiterea faptei, acesta ar fi condus autoturismul pe mai multe artere din Capitală, fără a deține permis de conducere. În urma activităților specifice desfășurate, bărbatul a fost depistat și condus la audieri. Prejudiciul a fost recuperat.În baza probatoriului, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților, în cursul zilei de astăzi, cu propunere legală”, se arată în comunicat.

Din verificări, a rezultat că acesta nu are antecedente penale și nu a mai fost implicat în alte fapte de natură penală.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 28 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor menționate.

„Intervenția promptă și activitățile operative desfășurate de polițiștii Capitalei au condus la identificarea rapidă a bănuitului și la recuperarea prejudiciului”, transmite Poliţia Municipiului București.

Amintim că un român a fost reținut în Germania, luna acesata după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi fusese furat în România, în curtea unui dealer din Dormund

În iulie, un cetățean turc de 51 de ani a fost arestat de polițiști după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a furat o mașină parcată în Sectorul 5 al Capitalei.

București

