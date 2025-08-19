Un tânăr a furat telefonul unui bărbat și a reușit să-i ia din cont 270.000 de lei. Parolele slabe ale proprietarului i-au ușurat treaba

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a rămas fără 270.000 de lei, după ce telefonul i-a fost furat într-un centru comercial din Cluj. Hoțul, un tânăr de 24 de ani, a avut nevoie de două zile ca să extragă banii din contul proprietarului.

Păgubitul a recuperat în final doar o parte din bani, potrivit Știrilor ProTV. Suspectul este cercetat sub control judiciar.

Bărbatul de 55 de ani se afla într-un centru comercial din Cluj-Napoca, când suspectul, un tânăr de 24 de ani, profitând de un moment de neatenție al proprietarului, i-a furat telefonul mobil după care s-a făcut nevăzut. Prejudiciul inițial, de 700 de lei (cât reprezenta valoarea telefonului), a crescut mult în zilele următoare.

Parolele slabe ale telefonului și aplicațiilor i-au ușurat hoțului „munca”

Hoțul a reușit să spargă ușor parola telefonului, întrucât, spun procurorii, telefonul se bloca printr-un model grafic simplu și a avut acces rapid la toate informațiile stocate în dispozitiv.

Tânărul a găsit cu ușurință parolele proprietarului și datele de identificare pentru a intra în aplicațiile bancare ale acestuia.

Pe parcursul a două zile, suspectul a reușit să facă nu mai puțin de 68 de tranzacții din conturile bancare ale victimei. A scos și bani de la ATM cu ajutorul cardului virtual de pe telefon.

Anchetatorii au mers pe firul banilor și l-au identificat pe suspect, cercetat acum pentru efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

Din prejudiciul de aproape 270.000 de lei, s-au recuperat doar 127.000 de lei.