Video Țigări de jumătate de milion de lei, depistate de poliţiştii de frontieră din Constanța

Peste 20 de mii de pachete de țigări au fost depistate de poliţiştii de frontieră la Negru Vodă, ascunse într-un camion înmatriculat în Republica Moldova.

Conform Gărzii de Coastă, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Negru Vodă, judeţul Constanţa, au controlat un autocamion înmatriculat în Republica Moldova, condus de către un cetăţean moldovean în vârstă de 35 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria – România.

„Întrucât prelata de protecţie a semi-remorcii prezenta o ruptură, în urma verificării amănunţite, colegii noştri au descoperit în interiorul spaţiului destinat mărfurilor 23.984 de pachete (479.680 ţigarete), estimate la o valoare de 500.000 de lei”, reiese din comunicatul transmis de Garda de Coastă.

Poliţiştii de frontieră, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, fac cercetări într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de ţigări a fost confiscată.