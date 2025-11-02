Temperaturi nesperate la mare, în noiembrie: maxime de 21 de grade. Cât va mai ține vremea frumoasă

Luna noiembrie a început cu valori mai mari decât cele normale pentru data din calendar. Litoralul nu a făcut excepție. Oamenii au ajuns la mare să se bucure de razele soarelui.

Pe faleza Cazinoului din Constanța, și chiar pe plajă, atmosfera este una de vacanță, potrivit Antena 3 CNN.

S-au bucurat de soare nu doar localnicii, ci și românii veniți din alte orașe, care au considerat că merită efortul deplasării pentru o zi de relaxare la mare, cu 20 de grade în termometre.

„Noi am mai fost pe vremea aceasta și tot așa frumos am găsit. Da, e frumos, superb, liniște, aer, briza asta, mirosul mării”, a mărturisit un turist

Temperaturile înregistrate în aceste zile la mare sunt cu mult peste media normală a perioadei.

„Vremea va fi predominant frumoasă și caldă față de normalul termic, cu maxime între 15 și 21 de grade, iar mâine și poimâine chiar până la 22 vom avea, deci și mâine și poimâine, luni, inclusiv, niște temperaturi calde sau mai mari sau chiar mult mai mari. Luni, cea mai caldă zi”, a declarat Ioana Bucșă, meteorolog, potrivit sursei citate.

Începând de marți, vremea se va răci, iar temperaturile nu vor mai depăși 15 grade Celsius la malul mării.

Când vine frigul

Meteorologii estimează că vremea va rămâne ușor mai caldă decât normalul perioadei și în prima parte a lunii noiembrie. Abia spre finalul lunii, frigul își va face simțită prezența. Între 24 noiembrie și 1 decembrie, valorile termice vor reveni la mediile climatologice ale perioadei, iar precipitațiile vor fi normale pentru sfârșitul toamnei.