Sportivul salvat din Marea Neagră povestește aventura. Alex Dumbravă: „Voiam să dobor un record mondial“ VIDEO

Sportivul Alex Dumbravă a fost nevoit să renunțe, însă doar pentru moment, la visul său de a traversa capricioasa Mare Neagră într-o barcă cu vâsle în mai puțin de 29 de zile.

Alex Dumbravă este un sportiv român de anduranță, cu o pasiune mai puțin obișnuită, în lumea sportului; navigația maritimă cu vâsle.

Pasiunea l-a dus în cele mai periculoase locuri: a traversat Oceanul Atlantic de două ori, iar în aventurile pe Marea Neagră l-au făcut recordman absolut.

În 2017, împreună cu o echipă a traversat marea în 11 zile și 6 ore.

Anul trecut, fără să se teamă de pericolele războiului din Marea Neagră, Alex și-a adunat din nou prietenii pasionați și au stabilit un nou record: au traversat marea, de la vest la est, în nouă zile, 18 ore și cinci minute.

Anul acesta însă, capricioasa Mare Neagră l-a întors din drum.

Ambiția sa era să traverseze Marea Neagră singur, doar cu barca sa cu vâsle, în mai puțin de 29 de zile, ceea ce i-ar fi adus un nou loc în Cartea Recordurilor. Misiunea era și una caritabilă: sponsorii aventurilor sale urmau să ajute unui număr de 20 de copii să beneficieze de aproximativ 200 de ședințe de logopedie.

Sportivul contra curentului

Pe 10 iulie 2023, Alex a pornit din Mangalia să traverseze Marea Neagră că să ajungă în Georgia. Însă după nici opt zile, marea s-a înrăutățit, valurile au crescut în înălțime și curenții au început să-l împingă înapoi.

„Am avut de înfruntat un curent care avea între 0,5 până la 2 noduri, împotriva mea. În condițiile în care eu puteam să scot o viteză de până la 2,5-3, asta însemna că munca mea se cam ducea pe apa sâmbetei. Deși cumva, chiar și matematic, chiar și în a șaptea zi eram în target pentru a doborî recordul de 29 de zile, pe fondul uzurii accelerate, am decis să mă întorc pentru că nu mai aveam resurse pentru neprevăzutul care ar fi putut să mai apară. Am avut un curent care mă ducea spre Bosfor în permanență, am încercat să îl evit. A fost ieșit din comun, nu mă așteptăm să am o perioadă atât de lungă de timp cu un curent nefavorabil. În a șaptea zi eram prea uzat pentru ceea ce urmă să vină, așa că am decis să mă întorc”, povestește Alex Dumbravă.

Drumul de întoarcere pe mare nu a fost mai ușor.

„Am decis să merg cu curentul și asta a ținut vreo două zile, pentru că era și cea mai practică variantă de a aduce barcă înapoi în Mangalia. Bineînțeles, ironic, curentul s-a schimbat din nou. Ultimele zile au fost foarte grele, pe măsură ce mă apropiam de Mangalia trebuia să vâslesc în permanență cu valuri din babord, barca se balansa, trebuia să dau cu vâslă în apă ca să progresez”, a explicat sportivul.

În cele din urmă a realizat că e momentul să ceară ajutor.

„Din cauza poziției instabile a început să mă doară foarte tare spatele, să mă doară genunchiul stâng, pe seară am sperat că îmi revin, dar mi-am dat seama că sunt prea epuizat, că fizic nu mai am resurse în mușchi și am decis să solicit sprijin pentru revenirea în țară”, a relatat Alex Dumbravă despre finalul neașteptat al călătoriei sale.

Alex Dumbravă a fost adus la mal cu o ambarcațiune ARSVOM / SURSA VIDEO A.I.

Aflat joi spre vineri noaptea (20/21 iulie 2023) la 150 kilometri distanță de Mangalia, Alex Dumbravă a cerut la ora 1.00 ajutor prin radio, apel recepționat de Centrul Maritim de Coordonare din Constanța (MRCC), din cadrul Autorității Navale Române (ANR).

Vineri dimineață, la ora 7, o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești (ARSVOM) în Marea Neagră a ajuns la temerarul sportiv, iar vineri, la prânz, salvatorii l-au adus în siguranță în portul din Mangalia.

Cel mai probabil Alex Dumbravă nu va relua cursa în acest sezon, însă, pe viitor, își va asumă din nou provocarea de a ajunge, din Mangalia, în Batumi, capitala Georgiei, ceea ce înseamnă că va vâsli pe parcursul a 1.200 kilometri vâsliți în aproximativ 20 de zile.