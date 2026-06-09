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Video Șoferul de TIR care a provocat accidentul din Constanța, tratat cu cruzime de poliția locală. Lovit cu piciorul și stropit cu spray lacrimogen

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Șoferul de TIR care a provocat luni, 8 iunie, accidentul rutier din Constanța, în care au fost implicatye 10 mașini, ar fi fost la un pas de comă hipoglicemică. În momentul în care polițiștii locali au încercat să-l scoată din camion, aceștia l-au lovit și au folosit spray iritant-lacrimogen împotriva lui.

Sursă video: Facebook Focus Press

Focus Press scrie că se cunosc alte aspecte, însă şeful Poliţiei Locale a precizat că momentan aşteaptă raportul cu privire la modul intervenţiei, rămânând de văzut dacă se vor impune cercetări ulterioare.

Amintim că accidentul rutier s-a produs în după-amiaza zilei de luni, în municipiul Constanța, în zona sensului giratoriu de la Cișmelei. Camionul, înmatriculat în județul Bihor, a intrat în coliziune cu mai multe vehicule, provocând panică și blocaje în trafic.

Șoferul ansamblului rutier ar fi efectuat un viraj la stânga, moment în care a lovit mai multe autoturisme aflate în trafic, dar și un autobuz. Potrivit surselor, bărbatului i s-ar fi făcut rău la volan, în urma unei crize de diabet.

Din primele informaţii a reieşit faptul că un bărbat de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac", se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”, persoanele transportate la spital sunt un adult şi un minor.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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