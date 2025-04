Scandal la Spitalul Judeţean Constanţa: șefa UPU, schimbată din funcție pentru că e femeie. „E discriminator şi ofensator”

Managera Spitalului Judeţean Constanţa, Raluca Ştefan, a schimbat-o din funcţia de şefă a UPU, pe dr. Rodica Tudoran, deşi acesteia nu i se reproşează nimic, însă este necesară numirea unui bărbat care să ştie să gestioneze şi administrarea secţiei, şi heliportul şi să poată face faţă efortului de "a alerga între heliport şi spital".

Declarația a fost considerată discriminatorie de Departamentul pentru Situații de Urgență, iar ulterior șefa spitalului a făcut unele explicații.

Managera spitalului a precizat că a fost vorba de o greşeală de exprimare.

"Este o eroare de exprimare, o greşeală de exprimare, este greşeala mea de exprimare a ceea ce am vrut să spun. Ceea ce am vrut să exprim (...) a fost că am nevoie de o mână de fier, nu neapărat că bărbat sau femeie, o mână de fier care să pună la punct procedurile operaţionale ale UPU Constanţa, care în acest moment cuprinde şi heliportul", a declarat Raluca Ştefan, într-o conferinţă de presă.

Referitor la faptul că Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) va sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), managera a afirmat îşi asumă cele spuse.

"Da, îmi asum, nu am nicio problemă, vreau să văd prejudiciul pe care l-am adus în legătură cu această declaraţie, nu am nicio problemă, sunt asumată. Dacă Ministerul de Interne consideră că trebuie să sesizeze, sunt aici, sunt asumată, răspund, plătesc, nu am nicio problemă", a adăugat Ştefan.

Întrebată ce îi transmite şefului DSU, Raed Arafat, managera Spitalului Judeţean Constanţa a spus că îi cere sprijin în aducerea normalului în UPU.

"Îl rog din tot sufletul meu mic şi negru să mă sprijine în a aduce normalul în livrarea serviciilor medicale de urgenţă în judeţul Constanţa", a afirmat Raluca Ştefan.

A menţionat, totodată, că sprijin a avut din partea lui Raed Arafat.

"Am avut un sprijin. Am un buget aprobat de dumnealui dublu faţă de alte judeţe, alte UPU. Numai că acest comunicat din această zi m-a tulburat un pic, (...) e o declaraţie pe care am făcut-o sub presiune, sărind de la un subiect la altul (...) numai că agresiunea asta telefonică, mesagistică care mă rup de la administrarea spitalului (...) m-au făcut să am această eroare", a precizat managera.

Ea a mai spus care au fost unele dintre nemulţumirile pentru care a schimbat-o din funcţie pe şefa UPU, Rodica Tudoran.

"Când am preluat eu mandatul, cele mai multe reclamaţii au fost cu privire la UPU. (...) Am crezut că se va repoziţiona şi va fi prezentă la serviciu în primul rând. Conducătorul UPU trebuie să fie o persoană asumată şi prezentă, nu să delege şi să plece două săptămâni la copii în Anglia. Discuţia mea cu doamna doctor Tudoran a fost una onestă şi deschisă, între patru ochi, în care am spus că nu voi scoate la iveală absolut nimic, că nu îi reproşez absolut nimic şi să o facem diplomat, în zona de interes comun al contribuabililor din Constanţa. (...) Nu am vrut să discriminez pe nimeni pentru că, uitaţi-vă la mine, eu conduc o unitate, am şefe de secţie care conduc o unitate. Drept dovadă i-am prelungit mandatul doamnei doctor Tudoran de continuare ca şef de secţie UPU a judeţului Constanţa în momentul în care am venit, crezând că se va repoziţiona. (...) Motivul schimbării doctoriţei Tudoran este că nu face faţă şi UPU este scăpat de sub control", a subliniat managera Spitalului Judeţean Constanţa.

Despre noul şef al UPU, Mircea Leu, ea a spus că este un om cu experienţă, care lucrează activ pe elicopter şi pe maşina SMURD, un om care vine şi face inclusiv gărzi la Spitalul Judeţean, prezent la serviciu şi un foarte bun administrator.

DSU anunță că va sesiza CNCD

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a informat, sâmbătă, că va sesiza CNCD privind declaraţiile făcute de managera Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa referitoare la principalele motive ale schimbării din funcţie a şefei UPU, considerând că acestea au un "caracter profund discriminator şi ofensator", întrucât fac trimitere la "necesitatea numirii unui bărbat pentru gestionarea atribuţiilor acestei funcţii care de curând are în responsabilitate inclusiv heliportul spitalului".

"A sugera că un medic femeie nu poate face faţă responsabilităţilor administrative sau operaţionale ale unei funcţii de conducere, doar pentru că este femeie, încalcă flagrant principiile egalităţii de şanse, în orice domeniu, cu atât mai mult în cel medical. Asemenea declaraţii nu fac altceva decât să promoveze stereotipuri de gen inacceptabile şi periculoase. Mai mult, aceste acţiuni pot devaloriza competenţele profesionale dovedite ale personalului medical feminin. Totodată, se poate crea un precedent nociv în sistemul de urgenţă, cu impact major pe Unităţile de Primiri Urgenţe, acolo unde profesionalismul şi experienţa ar trebui să fie singurele criterii reale de selecţie ale personalului", a argumentat DSU, într-un comunicat de presă.