De ce au apărut algele pe plajele din Mamaia. Explicațiile specialiștilor

Apariția algelor pe plajele din Mamaia a stârnit nemulțumirea unor turiști, care au descris marea, pe rețelele de socializare, drept „o salată”. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) spun însă că fenomenul este unul natural și că echipele intervin zilnic pentru curățarea plajelor.

Potrivit instituției, algele sunt adunate în fiecare seară pe întreg litoralul românesc, de la Năvodari până la Vama Veche, scrie News.ro.

De ce apar algele

Specialiștii explică faptul că fenomenul este provocat de curenții marini și de temperaturile ridicate ale apei din Marea Neagră.

„Algele se dezvoltă pe fundul mării, la adâncimi mici, mai ales pe timp de căldură, când au parte de multă lumină și temperaturi ridicate. Curenții marini le smulg din larg și le aduc la mal. Acestea pot fi adunate doar după ce ajung pe uscat, la linia țărmului”, au transmis reprezentanții ABADL.

Curățarea plajelor are loc seara și noaptea

Reprezentanții ABADL au precizat că utilajele de mare tonaj intervin doar pe fâșia de la malul apei și nu pot intra în larg pentru a colecta algele, mai notează News.ro.

Totodată, operațiunile de curățare sunt desfășurate exclusiv seara și noaptea, pentru a nu pune în pericol siguranța turiștilor aflați pe plajă.