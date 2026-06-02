Pedeapsa primită de tânărul din Constanța care și-a ucis mama cu zeci de lovituri de cuțit

Tânărul din Constanța care și‑a ucis mama la începutul acestui an a fost condamnat marți, 2 iunie, de Tribunalul Constanța la 25 de ani de închisoare. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile.

„Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. proc. pen., condamnă inculpatul MORĂRESCU MATEI, ..., aflat în prezent în stare de arest preventiv, la pedeapsa închisorii de 25 (douăzecişicinci) de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat asupra unui membru de familie”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Constanța.

Pe lângă pedeapsa principală, bărbatului i-au fost interzise pentru cinci ani drepturile de a fi ales în autorități publice, de a ocupa funcții ce implică exercițiul autorității de stat și de a deține sau folosi arme. Instanța a dispus și menținerea arestului preventiv, măsură care va fi verificată până la 31 iulie.

Matei Morărescu a fost obligat să achite și 3.000 de lei cheltuieli judiciare.

Crima pentru care bărbatul a fost condamnat a avut loc în luna ianuarie a acestui an.

Femeia a fost atacată cu 40 de lovituri de cuțit

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța precizau atunci că au fost sesizați chiar de către tânăr, cu privire la faptul că și-a înjunghiat mama în cursul nopții precedente.

„Deplasați la fața locului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța au constatat că sesizarea se confirmă, într-un imobil fiind identificată o femeie de 49 de ani care prezenta o plagă înjunghiată. Echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul victimei”, explicau reprezentanții IPJ Constanța.

Oamenii legii au constatat că femeia fusese înjunghiată de fiu cu 40 de lovituri de cuţit, la întâmplare, pe fondul consumului de alcool de către bărbat, după mai multe reproșuri făcute de femeie.

