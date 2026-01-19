O femeie de 49 de ani a fost înjunghiată mortal chiar de fiul ei. Tânărul, de 20 de ani, i-a anunţat pe poliţişti de comiterea faptei

O femeie în vârstă de 49 de ani a murit într-o locuință din Constanța după ce a fost înjunghiată de fiul ei, în vârstă de 20 de ani. Bărbatul a mărturisit comiterea faptei și este în prezent în custodia poliției.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au precizat că polițiștii au fost sesizați luni, în jurul orei 13:00, de către tânăr, cu privire la faptul că și-a înjunghiat mama în cursul nopții precedente.

„Deplasați la fața locului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța au constatat că sesizarea se confirmă, într-un imobil fiind identificată o femeie de 49 de ani care prezenta o plagă înjunghiată. Echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul victimei”, au declarat reprezentanții IPJ Constanța.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.