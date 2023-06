Muzeul cetății Histria, un pericol pentru vizitatori. Autoritățile au decis să-l închidă

Cetatea Histria, cel mai vechi oraș atestat pe teritoriul țării noastre (657 î.Hr.) face parte dintr-o arie strict protejată a Rezervației Biosferei Delta Dunării. Muzeul arheologic se află într-o stare avansată de degradare.

„Având în vedere starea de degradare a clădirii Muzeului arheologic Histria, cu posibilitatea reală de a periclita integritatea fizică a vizitatorilor, se stopează în perioada 12 iunie – 31 iulie 2023, pentru executarea unor lucrări de reparații și întreținere curentă, accesul vizitatorilor în acest muzeu”, anunță Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Publicul va putea vizita în continuare cetatea Histria, prețul unui bilet de acces fiind de 10 lei.

Histria, trei milenii de istorie

Cetatea Histria a fost întemeiată la mijlocul secolului al VII-lea î.e.n. (anul 657 î.Hr.) de colonişti veniţi din Milet. Oraşul a avut o dezvoltare neîntreruptă timp de 1.300 de ani, începând din perioada greacă şi până în epoca romano-bizantină.

După o distrugere violentă, către sfârșitul sec. VI î.Hr., în plină perioada clasică, un nou zid de incintă reduce la jumătate suprafața inițială a orașului. În această perioadă Histria cunoaște un regim democratic, aderarea la Liga Maritimă Ateniană, comerț intens şi chiar monedă proprie.

Secolul I î.Hr. aduce noi frământări şi pericole externe: regele Pontului, Mithridates VI Eupator, trimite trupe la Histria, iar în anul 72 î.Hr. primele armate romane scot coloniile vest-pontice de sub influenţa lui Mithridate. Câţiva ani mai tarziu, regele get-dac Burebista cuprinde cetatea sub stăpânirea sa. Odată cu moartea lui Burebista cetatea trece sub stăpânire romană, încheindu-se astfel perioada de autonomie. Sub stăpânirea romană cetatea cunoaşte o nouă înflorire.

Săpăturile arheologice, începute încă din 1914, au scos la iveală, pe lângă zidurile din incintă, o serie de monumente remarcabile, datând din diferite perioade din existenţa cetăţii: sculpturi, reliefuri, materiale de construcţie, inscripţii, ceramică (grecească şi romană), sticlărie, obiecte din metal.