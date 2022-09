Birocrația din România blochează de patru ani restaurarea Cetății Histria, veche de trei milenii

De patru ani, Consiliul Județean Constanța încearcă să obțină un acord de mediu pentru a efectua lucrări de restaurare la Cetatea Histria, cel mai vechi oraș atestat pe teritoriul țării noastre.

Cetatea Histria, cel mai vechi oraș atestat pe teritoriul țării noastre (657 î.Hr.) face parte dintr-o arie strict protejată a Rezervației Biosferei Delta Dunării. Acest lucru face imposibilă orice intervenție a Consiliului Județean Constanța pentru reabilitarea, conservarea sau restaurarea oricărui element din complexul muzeal Histria.

Deși muzeul cetății, care adăpostește piese deosebit de valoroase, se degradează constant, iar în cetate este nevoie de lucrări de intervenție, acestea nu se pot face din cauza lipsei unui acord de mediu dat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

„Legea Rezervației spune clar că lucrările sunt interzise în ariile strict protejate. Acolo avem un muzeu, o cetate, un drum de acces și era firesc ca, la un moment dat, să fie nevoie de lucrări de reabilitate. Nu știu de ce zona a fost inclusă de la bun început într-o arie strict protejată. Ansamblul de la Histria nu avea ce căuta acolo”, explică guvernatorul Deltei, Gabriel Marinov.

Patru ani de birocrație

Consiliul Județean Constanța și-a propus atragerea de finanțări nerambursabile pentru realizarea unor investiții strategice la situl arheologic Cetatea Histria (conservarea, protejarea, punerea în valoare a unui monument unic la nivel european).

„Singura soluție ca ARBDD să poată da un acord de mediu pentru lucrări este ca Cetatea Histria să fie scoasă din zona strict protejată a Rezervației și trecută în zonă economică”, spune Gabriel Marinov.

Începând cu 2018, CJ Constanța a făcut demersurile pentru a se face această trecere prin emiterea unei Hotărâri de Guvern pentru modificarea Anexei 1 a HG 284/1994 care stabilește ariile protejate din Delta Dunării. De atunci, toate răspunsurile primite de la Guvern sau Ministerul Mediului sunt la fel: proiectul de hotărâre se află în circuit interministerial.

În martie 2022, ARBDD a prezentat un nou proiect de modificare a acestei anexe (după ce mai făcuse acest lucru și în 2018) prin care ansamblul să treacă în zona economică a rezervației Biosferei Delta Dunării. Și acesta se află acum în procedura de avizare interministerială.

10 milioane de euro pierduți

În anul 2020, CJ Constanța a semnat un contract de servicii de proiectare și asistență tehnică (400.000 de euro) pentru proiectul „restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria”, estimat la aproximativ 10 milioane de euro. Consiliul Județean a achitat chiar 270.000 de euro pentru Studiu de Fezabilitate/DALI (avizat de Ministerul Culturii) dar totul s-a blocat din cauza lipsei acordului de mediu.

Mai mult, pentru ca toate lucrările de la Histria să fie conforme, CJ a încheiat un protocol cu Institutul Național al Patrimoniului și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” pentru asigurarea tuturor condițiilor optime de interpretare a datelor istorice și acceptarea proiectului la nivel național.

„Din păcate, am pierdut proiectul de 10 milioane de euro din lipsa acordului de mediu”, spune Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean.

Lucrările avute în vedere vizează conservarea, restaurarea, intervenții peisagistice, reamenajarea și regândirea structurală a Muzeului de sit, inclusiv dotarea la standarde actuale, precum și regândirea integrală a modalității de punere în valoare a întregului sit arheologic.

Histria, trei milenii de istorie

Cetatea Histria a fost întemeiată la mijlocul secolului al VII-lea î.e.n. (anul 657 î.Hr.) de colonişti veniţi din Milet. Oraşul a avut o dezvoltare neîntreruptă timp de 1.300 de ani, începând din perioada greacă şi până în epoca romano-bizantină.

După o distrugere violentă, către sfârșitul sec. VI î.Hr., în plină perioada clasică, un nou zid de incintă reduce la jumătate suprafața inițială a orașului. În această perioadă Histria cunoaște un regim democratic, aderarea la Liga Maritimă Ateniană, comerț intens şi chiar monedă proprie.

Secolul I î.Hr. aduce noi frământări şi pericole externe: regele Pontului, Mithridates VI Eupator, trimite trupe la Histria, iar în anul 72 î.Hr. primele armate romane scot coloniile vest-pontice de sub influenţa lui Mithridate. Câţiva ani mai tarziu, regele get-dac Burebista cuprinde cetatea sub stăpânirea sa. Odată cu moartea lui Burebista cetatea trece sub stăpânire romană, încheindu-se astfel perioada de autonomie. Sub stăpânirea romană cetatea cunoaşte o nouă înflorire.

Săpăturile arheologice, începute încă din 1914, au scos la iveală, pe lângă zidurile din incintă, o serie de monumente remarcabile, datând din diferite perioade din existenţa cetăţii: sculpturi, reliefuri, materiale de construcţie, inscripţii, ceramică (grecească şi romană), sticlărie, obiecte din metal.