Autostrada A2, închisă temporar din cauza resturilor de animale împrăștiate pe șosea. Pompierii intervin la fața locului

Mai multe resturi de animale rezultate în urma sacrificării au fost găsite împrăștiate pe Autostrada Soarelui (A2), pe sensul de mers către Constanța. Circulația a fost închisă temporar între kilometrii 160 și 192, iar cazul a fost preluat de polițiști.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat miercuri seară că pompierii au fost sesizați cu privire la mai multe leșuri de ovine împrăștiate pe autostradă, între kilometrii 160 și 180. La fața locului s-a deplasat o autospecială de la Detașamentul Cernavodă.

„La locul intervenției au fost găsite resturi de animale în urma sacrificării. Cazul rămâne în gestionarea poliției și DRDP. A fost anunțat și ANSVSA Constanța. Cu ora 23.15, autostrada A2 între km 160 și 192 a fost închisă temporar. Circulația a fost deviată pe DN3”, au declarat reprezentanții ISU Dobrogea, potrivit News.ro.

Cazul este acum în atenția Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, care va continua investigațiile.