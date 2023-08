Cum putea fi evitată tragedia de la 2 Mai. Gafele Poliției au ucis doi tineri lăsând un drogat periculos în libertate VIDEO

Politiştii din Mangalia nu au testat pentru droguri un șofer confuz, deşi i-au găsit stupefiante în mașină. L-au lăsat să plece şi după câteva ore a accidentat mortal doi tineri. Motivul: singurul drugtest era închis în biroul unui agent plecat în concediu.

Matei Vlad Pascu (19 ani), șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai (Constanța) în dimineața de 19 august 2023, dădea toate semnele că este „o bombă cu ceas“.

Poliția a fost alertată de un șofer la 112 chiar în noaptea fatidică privitor la conduita lui Pascu în trafic, pe drumul dintre 2 Mai și Vama Veche. La control, în mașina lui au fost găsite droguri, dar Poliția l-a testat doar alcoolscopic. De ce? Pentru că singurul drugtest din sudul litoralului este la Poliția Mangalia, iar polițistul responsabil de dispozitiv este în concediu.

Deși era evident că Pascu este într-o stare euforică, cu privirea fixă, abia ținându-se drept, patrula de ordine formată dintr-un polițist și un jandarm de la Vama Veche l-a lăsat să plece, tot la volanul Mercedesului Benz 450 SL, o mașină de colecție, fără RCA plătit.

La o oră, Matei Vlad Pascu, torpilat de trei droguri extrem de puternice (cocaină, amfetamină și metamfetamină), a intrat cu mașina într-un grup de opt tineri, studenți la Geografie, din București, care mergeau pe acostament. El a spulberat literalmente un băiat și o fată, rănind alți doi băieți și o fată.

„Am lovit o vrabie“, le-a spus el confuz polițiștilor.

După accidentul mortal, a apărut și drugtestul – adus de Rutiera din Constanța, care îl are în dotare și îl folosește în mod curent.

După toate acestea, Poliția și-a mai dovedit o dată capacitatea: familiile celor două victime, Roberta Marina Dragomir și Andrei Sebastian Olariu, au aflat de la firma de pompe funebre că le-au murit copiii, deși era de datoria poliției să facă anunțul.

În urma neregulilor constatate, ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a anunțat că trimite Corpul de Control la Poliția Constanța pentru verificări.

Liber pe străzi după două opriri ale poliției

În fața mărturiilor venite din rândul opiniei publice, Poliția Constanța a recunoscut în cele din urmă: știa de drogat și îl avusese în mână, de două ori.

O dată la Constanța, unde l-a oprit în trafic la o acțiune preventivă, în seara de 18 august 2023. Matei Vlad Pascu abia venise la mare, cu o zi înainte, împreună cu tatăl lui, afacerist și pasionat de mașini. Echipajul de Poliție i-a atras atenția cu privire la „respectarea normelor rutiere și conduitei în trafic“.

A doua oară, Pascu a fost semnalat imediat după miezul nopții de vineri spre sâmbătă (18/19 august 2023), pe șoseaua 2 Mai - Vama Veche (DN39 Constanța-Mangalia). Un bărbat a sunat la 112 în jurul orei 0.40, să anunțe că un automobil circulă haotic dinspre Vamă și pune în pericol traficul rutier.

A fost oprit două ore mai târziu, la ora 2.40, în Vama Veche. Echipa de control era formată dintr-un agent de poliție și un jandarm de la Vama Veche. Au fost legitimați șoferul și cei doi pasageri care îl însoțeau. În interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări au fost descoperite droguri: un joint și patru pastile.

„Șoferul a fost condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero, fiind prezent la biroul de poliție până la 4.30 dimineața. Ulterior, șoferul ar fi consumat substanțe interzise. Șoferul nu a fost testat cu aparatul drugtest, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și a doi agenți de poliție pentru a se stabili dacă există sau nu vreo abatere din punct de vedere disciplinar. Conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive. Au fost găsite nouă persoane la locația din Vama Veche unde șoferul ar fi consumat ulterior substanțe interzise. Drogurile ridicate din autoturism sunt diferite de cele indicate de aparatul drugtest în urma testării din dimineața de sâmbătă, 19 august 2023“, a declarat chestorul Constantin Adrian Glugă, șeful IPJ Constanța.

Martorii din Vama Veche: „Era agitat“

Îmbrăcat cu haine de firmă, conducând o decapotabilă de colecție, Matei Vlad Pascu a fost ușor de remarcat de turiștii modești din Vama Veche.

„Mașina era trasă pe dreapta pe strada principală de un echipaj de poliție, în fața unui magazin nonstop situat pe segmentul de E87 cuprins între strada Ion Creangă și strada Plajei, în jur de ora 3.00. Am admirat mașina, dar șoferul părea foarte agitat în momentul în care poliția îi verifica actele, în mașină era cel care a fost arestat împreună cu niște fete. Peste 5 minute m-am întors la locul respectiv, iar mașina era încuiată și cu motorul oprit, am presupus că respectivul a fost luat la secție, dar aparent, peste două ore a omorât doi oameni la volanul acestei mașini“, este mesajul unui tânăr care a asistat la această scenă în Vama Veche.

El spune că în fața magazinului erau și două persoane care stăteau la o masă și care au văzut cele întâmplate.

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu: „Era o bombă cu ceas“

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu, fostul profiler al Poliției Constanța, consideră finalul inevitabil în astfel de cazuri. „Este un consumator, un om cu probleme de dependență, trebuia familia să îl interneze. Poate cei din jur nu sunt în cunoștință de cauza, de fiecare dată. Însă, în acest caz, a fost prins deja o dată. Acest individ va recidiva, nu se vindecă, trebuie să dovedească faptul că s-a vindecat, nu trebuia să i se dea mașina, mașina este o armă în mâna acestui individ, care nu vedea, nu simțea, era într-o lume paralelă. A luat un cocktail mortal, nu știu cum nu a clacat tânărul acesta“, a declarat Chesnoiu.

Specialistul susține că o parte din responsabilitate aparține părinților.

„Îl vezi că se comportă ciudat, te uiți la pupilele dilatate: «Mă, ce consumi tu?». Nu îl întrebi dacă a mâncat și îi dai bani pe mână să facă ce vrea. Omul ăsta era o bombă cu ceas, putea exploda oricând. Probabil a consumat toată noaptea și dimineață a nenorocit doi copii“, a mai precizat specialistul.

Matei Vlad Pascu a fost arestat pentru 30 de zile pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului. Primele teste au arătat că a consumat droguri, însă rezultatele definitive nu au fost eliberate de medicii legiști, în funcție de acestea urmând să fie adăugată o nouă încadrare.

Șoferul drogat era să mai provoace un accident Cu permisul de conducere obținut de câteva luni, Matei Vlad Pascu era să provoace, în ajun, un alt accident, spun martori. Pe un grup de pe Facebook au apărut informații despre cum Pascu ar fi condus cu viteză foarte mare exact pe drumul dintre Vama Veche și 2 Mai, acolo unde a și avut loc accidentul tragic a doua zi de dimineață. El a fost văzut cu 5 prieteni în mașina supraîncărcată și, la un moment dat, ar fi efectuat o depășire extrem de riscantă, pe contrasens. Șoferul din sens opus ar fi frânat brusc și astfel s-ar fi evitat o tragedie.

Iertat de magistrați, deși fusese prins cu droguri

Tânărul are a provocat tragedia din stațiunea 2 Mai nu era în situația de a consuma pentru prima oară droguri, așa cum a declarat Luminița Popescu, avocata sa. Șoferul fusese prins în ziua de 3 februarie 2022 având asupra sa 0,68 g canabis, în vederea consumului.

DIICOT a deschis pe numele lui Pascu un dosar penal în primăvara lui 2022 pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

După 11 luni de cercetări, la 21 decembrie 2022, procurorii DIICOT au emis o ordonanță de renunțare la urmărire penală. Motivul invocat a fost acela că era vorba de o cantitate mică de droguri de risc și că „suspectul a avut o atitudine sinceră, precum și existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea unui proces penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii“.

Soluția dispusă de DIICOT a fost confirmată de Tribunalul Bucureşti, la 10 ianuarie 2023. „Urmările care s-ar fi putut produce din perspectiva afectării sănătății publice au fost reduse, elementul material (deținere) nefiind în măsură să releve un mod elaborat de comitere a faptei, prin mijloace de natură să indice un pericol social ridicat“, a precizat judecătorul, în motivarea deciziei sale.

VIDEO - CHESTORUL CONSTANTIN ADRIAN GLUGĂ, ȘEFUL IPJ CONSTANȚA / SURSA ZIUA DE CONSTANȚA

Iată declarațiile complete ale șefului IPJ Constanța:

„În primul rând, vă rog să-mi permiteți să transmit condoleanțe familiilor și prietenilor celor două persoane care au decedat în urma tragicului eveniment, din data de 19 august. Doresc să precizez faptul că, de la începutul sezonului estival, în baza Planului de acțiune Litoral 2023, efectivele din Constanța au fost suplimentate cu polițiști din țară, pentru a derula misiuni de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și de prevenire a evenimentelor rutiere.

În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au efectuat 5.062 testări cu aparate alcooltest și 809 testări cu aparate drugtest, în urma cărora 138 persoane au fost despistate sub influența alcoolului și 45 sub influența drogurilor.

De asemenea, în noaptea de 18 spre 19 august 2023, polițiștii au efectuat 47 testări cu aparate alcooltest și 6 testări cu aparate drugtest.În ceea ce privește evenimentul din data de 19 august, din dispoziția conducerii MAI și IGPR, am analizat personal evenimentul, iar după această analiză și după administrarea probatoriului în cauză, vă pot comunica următoarele aspecte:

La data de 17 august, șoferul a ajuns, împreună cu tatăl său, în județul Constanța.

În seara de 18 august, a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri, în cadrul unei acțiuni preventive, moment în care i s-a atras atenția cu privire la respectarea normelor rutiere.La data de 19 august 2023, în jurul orei 00:40, prin 112, un bărbat a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța despre faptul că, pe D.N. 39, din direcția Vama Veche către 2 Mai, un autoturism circulă cu posibile încălcări ale legislației rutiere.

Având în vedere semnalarea, autoturismul a fost dat în atenție efectivelor din teren și s-au efectuat activități pentru găsirea acestuia.În jurul orei 02:40, autoturismul respectiv a fost depistat de patrula mixtă, formată dintr-un polițist și un jandarm din cadrul G.M.J. Constanța, circulând pe D.N. 39, în localitatea Vama Veche.

A fost legitimat șoferul, precum și cei 2 pasageri, iar, în urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări, a fost descoperită o țigară artizanală, tip joint și o folie marcată cu denumirea „bromazepam”, ce conținea 4 pastile, care au fost înaintate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, pentru continuarea cercetărilor.

Șoferul a fost condus cu autospeciala de poliție la sediul Biroului de Poliție Vama Veche – 2 Mai, unde a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea 0, fiind prezent în sediul Biroului de Poliție Vama Veche – 2 Mai, până în jurul orei 04:30.Din datele transmise de polițiștii care au efectuat verificările, șoferul, la acel moment, nu prezenta semne specifice consumului de droguri.

Tot din verificări a reieșit că, după ce a părăsit sediul Biroului de Poliție Vama Veche – 2 Mai, șoferul s-a deplasat la o locație, din Vama Veche, unde ar fi consumat substanțe interzise. Ulterior, la ora 05.25, a avut loc evenimentul rutier, în urma căruia 2 persoane au decedat și 3 au fost rănite.

Cu privire la faptul că șoferul, în noaptea de 18 spre 19 august nu a fost testat cu aparatul drugtest, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și 2 agenți, pentru stabilirea existenței/inexistenței unor abateri.

De asemenea, în cadrul cercetărilor efectuate, au fost depistate alte 9 persoane la locația din Vama Veche, unde șoferul ar fi consumat substanțe interzise, care fac obiectul verificărilor.

Totodată, fac precizarea că drogurile ridicate din autoturismul acestuia sunt diferite față de cele indicate pe aparatul drugtest”.