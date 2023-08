Ministrul de Interne trimite Corpul de control după tragedia de la 2 Mai: „Trebuie făcut indiferent de conexiuni și complicități”

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a făcut luni, o declarație referitoare la tragedia provocată de accidentul de la Vama Veche, în care un șofer drogat a omorât cu mașina doi tineri și a rănit grav alți doi.

”Sunt sincer îndurerat de tragedia familiilor îndoliate și transmit condoleanțe. Ca ministru al MAI prima mea datorie este să mă asigur că este lămurit complet și întreg adevărul cu privire la aceste împrejurări”, a spus oficialul în deschiderea conferinței.

Predoiu a dat asigurări că orice vinovăție constatată în urma anchetei va fi supusă rigorilor legii.

Predoiu a cerut verificări în teren și a declarat că a trimis Corpul de control la Constanța, ”pentru a crea cadru, juridic, profesional și a desfășura expertiza necesară pentru investigarea minuțioasă a întregului lanț de evenimente”. Concluziile controlului vor fi publice.

„În acest scop am dispus, în limita competențelor mele ca ministru un control complet care să fie efectuat de Corpul de Control al ministrului pentru a crea cadru, juridic, profesional și desfășura expertiza necesară pentru investigarea minuțioasă a întregului lanț de evenimente. MAI va comunica transparent asupra acestei anchete concret, după finalizarea evaluărilor din cadrul Corpului de Control. Vor prezenta concluziile, iar în funcție de acestea și de judecata mea vor formula propuneri conform cadrului legal către instituțiile competente. Concluziile acestui raport vor fi făcute publice cu respectarea legislației în domeniu. Reiterez solicitarea formulată încă de la preluarea mandatului de ministru către toate structurile de poliție și parchet, inclusiv, și mai ales structurile specializate să abordeze energic, frontal și complet fenomenul traficului de droguri și a crimei organizate”, a dat asigurări Predoiu.

Predoiu a mai spus că, în mod normal, șoferul trebuia verificat cu aparatul DrugTest, ”dar trebuie stabilit oficial asta, după ce avem un raport de control. Trebuie verificată informația că în zonă exista un singur DrugTest. Mi s-ar părea normal ca în astfel de cazuri să se facă DrugTest. Întrebarea este de ce nu are fiecare polițist un DrugTest la el. Răspunsurile merg cu mulți ani în urmă. Sunt și polițiști cu experiență limitată, puși de un an pe stradă și, puși sub presiune, poate greșesc. Trebuie și fler, instinct, meserie furată, nu doar învățată. Această profesie a fost crunt lovită de legi, care au invitat la pensie și foarte mulți specialiști au plecat din sistem cu un bagaj de cunoștințe și cu trucuri care trebuie transferate noii generații”, a mai spus el.

”MAI va comunica transparent. Prioritatea declarată va fi combaterea traficului și sancționarea dealerilor, a marilor distribuitori și a rețelelor de crimă organizată. Ceea ce se impune acum este acțiunea practică în teren a tuturor instituțiilor statului”, a subliniat Predoiu.

„Trebuie făcut acest lucru indiferent de conexiuni și complicități care s-ar putea descoperi în jurul traficului de droguri. Este o prioritate a Ministerului”, a mai spus oficialul.