Șoferii STB amenință cu blocarea Bucureștiului

Șoferii de pe mijloacele de transport în comun amenință că vor intra în grevă dacă nu li se majorează salariile și nu primesc spor de burduf. Potrivit directorului Societăţii de Transport Bucureşti (STB), Adrian Criţ, aceștia au salarii de peste 6000 de lei net.

„Reprezentanţii Societăţii de Transport Bucureşti au negociat începând cu data de 18 iulie noile clauze din viitorul contract colectiv de muncă, clauze pe care sindicatul reprezentativ din cadrul societăţii şi le dorea implementate. Cert e însă că solicitările lor trebuie să ţină seama de bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii şi de contractul de delegare pe care noi îl avem cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov. Noi putem şi admitem că, luând în considerare inflaţia existentă şi salariile angajaţilor, e normal să crească cu un indice care să ţină seama de acest deficit, dar pe de altă parte, trebuie să fie nişte propuneri realiste. Noi am plecat la negocieri având o propunere iniţială, noi, administraţia, vis-a-vis de introducerea sporurilor permanente în salariu, astfel încât, odată cu majorarea salariului minim pe economie, societatea să nu fie nevoită să ofere nişte bugete substanţiale pentru cheltuiala cu personalul, luând în considerare că sporurile pe care le deţin angajaţii în momentul de faţă sunt unele foarte mari. Pe de altă parte, trebuie să ţinem seama şi de măsurile de austeritate, care vor fi implementate la nivel naţional pentru toate companiile ce au ca acţionari statul român sau unităţile administrativ-teritoriale", a afirmat Adrian Cîrț..

Directorul STB a precizat că un şofer de autobuz sau un vatman câştigă peste 1.000 de euro pe lună.

„Impactul bugetar, urmare a solicitărilor sindicatului reprezentativ, e de circa 123 de milioane de lei pe an. E o sumă pe care STB nu şi-o permite astăzi. Noi ne dorim să negociem în continuare. E adevărat că ieri (luni - n.r.) am primit o notificare din partea sindicatului, vis-a-vis de începerea conflictului colectiv de muncă. Potrivit legislaţiei privind protecţia socială, noi suntem obligaţi să răspundem în trei zile solicitărilor sindicatului, urmând ca după aceea probabil să intrăm într-o zonă de conciliere cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti (...). Angajaţii noştri beneficiază de nişte salarii ok, din punct de vedere a ceea ce există la nivel naţional. Salariul mediu brut pentru prima jumătate a anului, urmare a depunerii sitaţiilor financiare, e de 8.000 de lei. Vă daţi seama? Sunt nişte salarii destul de ok la nivelul societăţii (...). Tot urmare a analizei efectuate pe prima jumătate a anului, salariul mediu net pentru şoferii şi manipulanţii de la tramvaie este de 6.616 lei. E o realitate cu care ne confruntăm. Pe lângă drepturile salariale suplimentate foarte mult, sunt şi alte solicitări, care de asemenea impactează bugetul societăţii şi aş exemplifica majorarea numărului de zile de concediu cu două zile pentru fiecare categorie de personal, tichete sociale mărite, tichete de masă mărite", arată acesta.