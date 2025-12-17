A doua zi fără autobuze în Constanța. Șoferii CT Bus refuză să iasă pe traseu până la demisia directorului

Transportul public din Constanța este blocat pentru a doua zi consecutiv, după ce șoferii CT Bus continuă protestul declanșat din cauza condițiilor de muncă și a neacordării primei de Crăciun. Angajații spun că nu vor relua activitatea până când directorul companiei nu va demisiona.

Autobuzele CT Bus nu circulă nici astăzi pe traseele din Constanța, în contextul unui protest care a început încă de ieri. Aproximativ 700 de angajați ai companiei de transport public susțin că niciun șofer nu va ieși pe traseu până când conducerea nu va face un pas înapoi. Principalele nemulțumiri vizează condițiile de muncă și neacordarea primei de Crăciun, în valoare de 600 de lei, prevăzută în contractul colectiv de muncă.

Angajații s-au adunat la sediul CT Bus, compania care asigură transportul în comun în municipiu. Între timp, tot mai mulți constănțeni reclamă faptul că nu pot ajunge la timp la serviciu sau la școală din cauza suspendării transportului public.

Reacția Primăriei Constanța: protest „ilegal” și problemă de management

Reprezentanții Primăriei Constanța au reacționat marți, 16 decembrie, și au catalogat protestul drept unul ilegal. Potrivit acestora, acțiunea nu respectă cadrul legal privind organizarea conflictelor de muncă.

„Protestul spontan declanşat astăzi la CT BUS S.A. nu respectă cadrul legal în vigoare privind organizarea conflictelor de muncă şi nu a fost notificat conform prevederilor legale, motiv pentru care acesta poate fi calificat drept un protest ilegal. Situaţia semnalată reprezintă o problemă de management la nivelul operatorului de transport public, iar responsabilitatea gestionării relaţiilor de muncă, a politicilor salariale şi a dialogului social revine conducerii CT BUS S.A., în conformitate cu atribuţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța, potrivit News.ro.

Primăria mai susține că și-a îndeplinit integral obligațiile financiare față de operatorul de transport public pentru anul 2025 și că a formulat recomandări clare în urma unui audit extern independent.

Audit: cheltuieli salariale prea mari și organigramă dezechilibrată

Conform concluziilor auditului, cheltuielile cu salariile ar trebui să reprezinte cel mult 50% din totalul cheltuielilor, însă la CT Bus acestea ajung la aproximativ 70%. De asemenea, auditul recomandă eficientizarea activității și revizuirea structurii de personal.

„Printre măsurile recomandate se numără regândirea statului de funcţii, având în vedere faptul că o parte dintre posturi se suprapun sau presupun activităţi şi responsabilităţi similare. Totodată, este necesară echilibrarea structurii de personal pe categorii. Exemplele de bună practică arată că un operator bine administrat are o pondere a personalului TESA de aproximativ 5% din totalul numărului de angajaţi, în timp ce, în cazul CT BUS S.A., personalul TESA reprezintă aproximativ 11%, peste valorile recomandate. Prin urmare, o ajustare a organigramei este imperios necesară”, se mai arată în comunicatul citat.

Reprezentanții Primăriei subliniază că, la nivel național și european, în condițiile unei administrări eficiente, cheltuielile cu personalul se situează între 30% și 50% din total.

„Din perspectiva unui operator eficient, acest procent este considerat foarte ridicat şi neobişnuit de mare. În mod uzual, la nivel european şi naţional, în condiţiile unei bune administrări, cheltuielile cu personalul se situează între 30% şi 50% din total. Primăria Municipiului Constanţa consideră inacceptabilă deturnarea nemulţumirilor interne către un scop politic, cu afectarea directă a cetăţenilor municipiului, care depind zilnic de serviciul public de transport. Blocarea activităţii CT BUS S.A. nu reprezintă o soluţie şi nu poate fi justificată în condiţiile în care finanţarea a fost asigurată, iar cadrul de dialog instituţional există”, au mai precizat oficialii Primăriei Constanța.