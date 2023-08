Ce creșteri salariale vor angajații STB care amenință cu greva

Referitor la anunțata greva a lucrătorilor Societății de Transport București (STB), directorul general Adrian Criț a declarat pentru „Adevărul” că, din punct de vedere legal, o astfel de mișcare de protest nu se poate pune în practică mai devreme de cel puțin 15 zile.

„Sunt niște pași prin care trebuie să se treacă pentru a se putea ajunge grevă, conform legii 367/2022 privind dialogul social. Societatea trebuie notificată de sindicat după care se trece la conciliere și mediere și apoi se poate ajunge la o greva de avertisment și în câteva zile la greva efectivă. Oricum pot spune că sindicaliștii au venit cu niște propuneri de creșteri salariale de 123 de milioane de lei în 2024, bani pe care societatea nu îi are. Am venit cu două contraoferte, dar nu ne-am înțeles, deocamdată. Au fost mai multe ședințe de negociere și vor mai fi, probabil. Trebuie ținut seama că în 2023 am avut o creștere a veniturilor salariale de 13%. Oricum, eu vreau ca, în principiu, salarizarea să se facă pe criterii de performanță, dar, repet, continuăm negocierile”, a declarat directorul directorul general al STB Adrian Criț.

Conform unor surse, pe lângă creșteri salariale, sindicaliștii cer și creșterea numărului zilelor de concediu de odihnă, primirea la pensionare a unei prime de cinci salarii în loc de trei, dar și ajutoare de înmormântare majorate. În plus, sindicaliștii mai vor ca STB să suporte „manopera din devizul de reparții pentru vehiculele avariate din vina angajaților societății (pentru care este încheiată o poliță CASCO)”.

Reamintim că angajații Societății de Transport București spun că sunt deciși să facă greva, pentru că negocierile pe tema contractului colectiv de muncă bat pasul pe loc. Șoferii și vatmanii susțin că vor majorări salariale și condiții mai bune de muncă. În schimb, li se propun sporuri din partea conducerii.

Ultima grevă a angajaților STB a avut loc anul trecut și a durat cinci zile. Protestul de atunci a paralizat întreaga Capitală, bucureștenii fiind nevoiți să circule cu metroul, mașinile personale sau taxiurile.

Vasile Petrariu, liderul de sindicat al angajaților STB a fost acuzat la acea vreme că ar fi pus la cale o grevă ilegală. Atunci, mai mulți șoferi și vatmani care nu au lucrat timp de peste 3 zile au fost demiși sau au fost penalizați.