Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
Alertă pe litoral: Shaorma contaminată cu bacterii fecale vândută turiștilor. Ce au găsit inspectorii sanitari

Pe litoralul românesc, turiștii au fost expuși unui risc alimentar grav: porțiile de shaorma de la un restaurant au fost găsite cu bacterii fecale (enterobacterii). Autoritățile sanitare avertizează că igiena precară și manipularea greșită a alimentelor pot provoca boli severe. 

Inspectorii sanitari au fost șocați de ce au găsit la shaormerie / Sursa foto: Arhivă
Pericol pentru turiștii care vor să mănânce pe litoralul românesc:

Analizele de laborator au descoperit bacterii provenite din fecale umane în porțiile de shaorma vândute la un restaurant. Specialiștii atrag atenția că lipsa de igienă a angajaților și manipularea necorespunzătoare a alimentelor pot duce la îmbolnăviri grave, potrivit antena3.ro.

Potrivit rezultatelor testelor efectuate în laborator, produsul era contaminat cu enterobacterii, bacterii de origine fecaloidă, care pot ajunge în mâncare din cauza nerespectării regulilor de igienă. 

Avertismentul inspectorilor sanitari pentru turiștii aflați pe litoral

Inspectorii sanitari susțin că, în multe cazuri, angajații nu se spală pe mâini după folosirea toaletei, iar bacteriile ajung astfel direct în alimente.

Inspectorii le recomandă turiștilor să verifice aspectul și modul de ambalare al produselor, chiar dacă se grăbesc. 

Shaorma a fost identificată drept produsul cel mai expus riscului de contaminare în urma verificărilor efectuate pe litoral. 

Incidentul raportat pe litoralul românesc arată cât de importantă este atenția atât din partea angajaților, cât și a consumatorilor, când vine vorba de igiena alimentară. Respectarea regulilor de manipulare a alimentelor, controlul riguros al condițiilor de depozitare și preparare și verificările periodice ale autorităților sanitare sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor. În același timp, turiștii trebuie să fie precauți, să verifice standardele de igienă ale localurilor și să acorde atenție modului în care este pregătită mâncarea pe care o consumă, pentru a evita riscurile asupra sănătății. 

Constanţa

