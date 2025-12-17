SUA și Ucraina au elaborat două documente privind sprijinul acordat armatei ucrainene post-conflict. Tusk: „Sună foarte promițător”

Negociatorii americani și europeni au redactat două documente privind sprijinul specific pe care îl vor acorda Ucrainei, inclusiv armatei sale, după încheierea unui eventual „acord de pace”, a relatat The New York Times, citând surse. Acestea sunt propuse drept piatra de temelie a unui acord mai amplu privind un armistițiu și încheierea conflictului.

Pentru prima dată în ultimele câteva luni, oficialii europeni au vorbit despre o bună cooperare cu negociatorii americani.

„Observăm progrese reale și concrete”, a declarat marți Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. „Acest progres este posibil datorită alinierii între Ucraina, Europa și Statele Unite.”

„Sună foarte promițător, în comparație cu declarațiile anterioare, că americanii sunt gata să ofere garanții- dar ar fi o exagerare să spun că știm totul despre detaliile concrete”, a declarat Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei.

Oficiali americani și europeni citați de NY au declarat că proiectele documentelor privind garanții de securitate au fost elaborate în cursul celor peste opt ore de discuții intense cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți reprezentanți ucraineni la Berlin, duminică, 14 decembrie, respectov luni, 15 decembrie. La discuții au participat lideri și oficiali din domeniul securității naționale din aproximativ o duzină de țări europene, inclusiv Franța, Germania, Italia și Regatul Unit.

Unul dintre proiectele de documente stabilește principii generale. Potrivit a doi oficiali americani și mai multor diplomați europeni, acesta reprezintă un angajament similar garanției prevăzute în articolul 5 al NATO, în baza căruia toate statele membre se angajează să sară în ajutorul unei țari atacate.

O altă parte a acordului, pe care oficialii americani au descris-o drept un „document operațional de tip de la armată-la armată” conține informații mai detaliate. Aceasta enumeră modalitățile în care forțele americane și europene ar urma să colaboreze cu armata ucraineană pentru a se asigura că Rusia nu va încerca să cucerească din nou teritoriul ucrainean în următorii ani.

NYT a menționat că niciunul dintre proiectele de documente nu a fost făcut public.

Persoane familiarizate cu acestea au declarat că documentul operațional include numeroase directive specifice, menite să liniștească Ucraina în diferite scenarii ale unei posibile incursiuni rusești. Un oficial american, care a vorbit cu reporterii sub condiția anonimatului, a dezvăluit că documentul este «foarte specific» cu privire la modalitatea de descurajare a unor noi incursiuni și de pedepsire a Rusiei în eventualitatea în care acestea au totuși loc.

Prevederi despre armata ucraineană

NYT a relatat că o prioritate absolută este planul de a aduce dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei la un „nivel pe timp de pace” de 800.000 de soldați și de a o dota cu echipament și antrenament modern, astfel încât acestea să fie un „element de descurajare puternic împotriva Rusiei”.

O declarație comună a liderilor a 10 țări europene și a unor înalți oficiali ai Uniunii Europene arată că înființarea unei astfel de forțe va necesita „un sprijin susținut și semnificativ” pentru Ucraina.

Un diplomat european citat de NYT a declarat, fără a oferi mai multe detalii, că documentul conține detalii „foarte concrete” despre echipamentul militar de care are nevoie Ucraina.

Documentul prezintă, de asemenea, detalii despre o forță militară condusă de Europa care va ajuta Ucraina prin operațiuni în interiorul țării, cu scopul de a securiza cerul și mările.

Oficialii au refuzat să ofere detalii despre țările care ar staționa trupe în Ucraina, dar Zelenski a declarat marți că mai multe s-au angajat în privat în acest sens.

Se așteaptă ca aceste trupe să fie staționate în vestul Ucrainei, departe de orice linie a frontului, rolul lor fiind de a oferi un nivel suplimentar de descurajare împotriva oricărei viitoare agresiuni rusești.

„Fiecare țară își înțelege deja rolul sau volumul de aprovizionare”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă cu prim-ministrul olandez Dick Schoof, la Haga. „Unii sunt gata să ofere doar informații, alții sunt gata să ofere trupe în Ucraina - trupe pe teren. Avem stipulat acest lucru în document.”

Proiectul de document stabilește, de asemenea, modalitatea în care Statele Unite vor ajuta la detectarea unor potențiale tentative ale Rusiei de a crea operațiuni „sub steag fals” ce ar oferi Moscovei un pretext pentru a relua ostilitățile. Oficialii au atrag atenția de ani de zile că aceasta este o tactică tipic rusească.

Garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic

Oficialii americani și europeni au subliniat că noile garanții de securitate vor fi obligatorie din punct de vedere juridic, sub rezerva procedurilor fiecărei țări. Oficialii americani au declarat că Trump a fost de acord să aducă garanțiile de securitate în fața Senatului, unde tratatele sunt de obicei ratificate, deși nu au precizat dacă vor prezenta oficial garanțiile sub formă de tratat.

Zelenski a declarat marți dimineață că documentele vor fi finalizate în următoarele zile și că se așteaptă ca oficialii americani să le transmită apoi Rusiei, după care urmează noi întâlniri cu negociatorii ucraineni.

Ministrul rus al Apărării, Denis Șmihal, a declarat că partenerii și-au asumat noi angajamente privind sprijinul pe termen lung pentru Ucraina în urma celei de-a 32-a reuniuni a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (cunoscut și sub numele de formatul Ramstein).

Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, a declarat că un număr record de state sunt pregătite să semneze o convenție pentru înființarea unei comisii de compensare pentru pagubele provocate Ucrainei de războiul Rusiei.

Dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, Statele Unite vor răspunde militar agresorului, a declarat premierul polonez Donald Tusk, care a participat la summitul de la Berlin privind pacea în Ucraina.

Pe 15 decembrie, Zelenski s-a întâlnit la Berlin cu un grup numeros de lideri europeni.

În aceeași zi, au avut loc la Berlin discuții între delegațiile ucraineană și americană privind un „plan de pace”. AFP a relatat că negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au făcut presiuni asupra reprezentanților ucraineni să renunțe la partea din Donbas aflată încă sub controlul Kievului.

Zelenski a declarat că Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca fiind rusesc, nici de facto, nici de jure.