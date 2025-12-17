search
Verdict dur pentru UTA Arad: obligată să achite 70.000 de euro unui impresar

Publicat:

UTA Arad încasează o nouă lovitură în instanță. Clubul aflat în concordat preventiv a pierdut procesul cu un impresar și este obligat să achite 70.000 de euro pentru un transfer realizat în 2023.

UTA Arad trece printr-un impas
UTA Arad se confruntă cu probleme serioase | FOTO Facebook

Tribunalul Arad a decis că Asociația Fotbal Club UTA Arad, entitatea care administrează echipa din SuperLiga, trebuie să îi plătească agentului FIFA Traian Gherghișan suma de 70.000 de euro, în urma unui litigiu legat de transferul atacantului moldovean Virgiliu Postolachi.

Proces pierdut pentru transferul lui Postolachi

Disputa își are originea în vara anului 2023, atunci când Virgiliu Postolachi a plecat de la UTA Arad la Grenoble Foot 38. Clubul arădean a susținut că jucătorul a fost cedat gratuit și că nu datorează niciun comision agentului, însă impresarul a afirmat că exista o cotă de transfer stabilită încă din 2022, la momentul sosirii fotbalistului la Arad.

Gherghișan l-a adus pe Postolachi liber de contract la UTA, iar înțelegerea dintre părți prevedea plata unui comision în cazul unui transfer ulterior. Tribunalul a considerat că această clauză a fost încălcată și i-a dat câștig de cauză agentului.

Penalități zilnice și cheltuieli de judecată

Pe lângă suma principală de 70.000 de euro, instanța a decis ca UTA să achite și penalități de întârziere de 0,25% pe zi, calculate de la data scadenței și până la plata integrală a datoriei. În plus, clubul este obligat să suporte și 3.000 de euro cheltuieli de judecată.

Hotărârea a fost pronunțată pe 15 decembrie 2025, iar UTA Arad are la dispoziție 30 de zile pentru a formula apel.

Datoria va fi plătită prin planul de reorganizare

Suma va fi achitată către firma de impresariat G World Football Promotion SRL conform planului de reorganizare financiară, astfel că UTA nu riscă, în acest moment, executări silite.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Grenoble Foot 38 ar fi achitat clauza de reziliere de 300.000 de euro pentru transferul lui Postolachi.

Am angajat un avocat sportiv, iar FRF a confirmat că UTA a încasat bani pentru transferul lui Postolachi. Aștept să încasez suma stabilită de instanță”, a declarat impresarul, citat de Golazo.

UTA, presată de datorii uriașe către stat

Decizia vine într-un moment extrem de delicat pentru clubul arădean, care se află în concordat preventiv și trebuie să achite, în următorii trei ani, aproximativ 3,3 milioane de euro către stat:

  • circa 658.000 de euro către Primăria Arad, în rate trimestriale de aproximativ 55.000 de euro;
  • aproximativ 2,65 milioane de euro către ANAF, cu rate trimestriale de aproape 226.000 de euro.
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
