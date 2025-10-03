71 de cazuri de infecții nosocomiale confirmate la Spitalul Județean Constanța în două luni, deși unitatea a atras peste 34 milioane de lei pentru combaterea acestora

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au fost confirmate 71 de cazuri de infecții nosocomiale în perioada iulie – septembrie 2025, potrivit datelor raportate către Direcția de Sănătate Publică (DSP).

O echipă de control a DSP, sprijinită de Poliția Locală, a efectuat verificări pe 1 octombrie în cadrul unității medicale. În urma controalelor, trei angajați au fost sancționați contravențional pentru că au purtat echipamentele de protecție în afara spitalului.

„Ne asumăm aceste constatări și tratăm cu seriozitate orice abatere de la reguli. În acest sens, colaborăm deschis cu toate instituțiile de control și punem la dispoziție toate documentele necesare, pentru că susținem ferm orice demers care contribuie la creșterea siguranței pacientului și îmbunătățirea actului medical. Responsabilitatea prevenirii infecțiilor nosocomiale este comună, iar echipele noastre medicale sunt instruite continuu în ceea ce privește respectarea protocoalelor de igienă. Totodată, precizăm că, în perioada iulie – septembrie 2025, au fost raportate 71 de cazuri de infecții nosocomiale către Direcția de Sănătate Publică Constanța”, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța într-un comunicat.

Spitalul se află în prezent într-un proces amplu de verificare, atât intern, cât și extern, pentru identificarea și corectarea deficiențelor.

Totodată, unitatea medicală derulează un proiect finanțat prin PNRR, în valoare de 34 de milioane de lei, care are ca obiectiv reducerea și combaterea infecțiilor nosocomiale.

„Menționăm că SCJU Constanța a atras fonduri europene semnificative (34.222.012,84 lei) prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru un proiect dedicat combaterii infecțiilor nosocomiale. Astfel, în ultima perioadă, spitalul a fost dotat cu echipamente moderne pentru dezinfecția spațiilor și suprafețelor, au fost amenajate izolatoare destinate pacienților infectați, s-au realizat investiții importante în blocurile operatorii, iar stația de sterilizare și laboratorul de microbiologie au fost echipate cu tehnologie de înaltă performanță. Depunem eforturi susținute pentru a reduce riscurile, a moderniza serviciile și a asigura îngrijirea în siguranță a fiecărui pacient”, potrivit unui comunicat.