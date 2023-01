Visul american pentru românii din SUA: „Zile de muncă de 12-16 ore ca să ai un viitor mai bun”

Români din SUA au răspuns la întrebarea „Ce înseamnă visul american pentru voi?”. Pe lângă multă muncă, românii au găsit în SUA respect din partea autorităților și posibilitatea de a-și atinge obiectivele și de a oferi copiilor un viitor mai bun.

„Ce înseamnă "visul american" pentru fiecare dintre voi?” este întrebarea de pe forumul „Români în SUA” care a deschis o discuție interesantă.

Cosmin Stoica vorbește despre diferențele din SUA și Europa: „Visul american înseamnă zile de muncă de 12-16 ore, săptămâni de 80-100 de ore lucrate, ani la rând că să ai un viitor mai bun. Diferența între SUA și restul țărilor este că aici ești plătit pentru munca pe care o depui, în Europa nu este așa. În America, dacă ești dispus să muncești, bani faci, pentru aceeași muncă depusă în Sua față de EU ești plătit mult mai bine. În plus românii sunt mult mai respectați în SUA decât oriunde altundeva în Europa”.

Nicolae Lăcătuș îl contrazice pe Cosmin arătând nu crede că dacă „visul american“ al vreunui român este să muncească între 12 și 16 ore pe zi. El susține că în Europa condițiile de muncă sunt mai bune, la fel și salariile: „În Germania, sau Austria, sau Spania, după 8 ore de muncă ieși pe ușă imediat sau dacă dorești să mai rămâi ești plătit la oră, în funcție de munca prestată. La nemți, un profesionist în construcții are un salariu mediu de 52.000-55.000 € pe an și undeva la 25€ ora extra. Aici în US aceeași persoană câștigă undeva la 45.000-50.000$ și 15$ la oră. Faci paritatea €/$ și vezi diferența. Toate astea în condițiile în care în Germania traiul decent e puțin peste jumate din cât ar costa în US. Depinde unde alegi să trăiești și cât de bine stai cu sănătatea, e simplu”.

„Mie, USA mi-a oferit o soție frumoasă și iubitoare, prietenii mei cei mai buni, o biserică minunată unde mă simt ca într-o familie, un job bun prin care să pot ajuta oamenii în nevoi și o cetățenie”, spune Cornel.

„S-a cam terminat visul american”

Cami face referire la ce spunea actorul de comedie George Carlin - „Visul american e pentru cei care dorm”: „Chestia e că s-a cam terminat cu visul american. Sigur, George Carlin a fost un realist și vizionar, și are/n-are dreptate, unii oameni ar trebui scutiți de moarte, mi-ar placea să aud părerea lui despre situația de acum, dar dacă pe vremea lui și chiar până acum câțiva ani mai îndrăzneai să visezi, acum a devenit aproape imposibil. Cei care suntem aici de 20 de ani sau mai mult am avut posibilitatea să realizăm ceva, ce nu am fi putut în România, să punem și un „nest egg” (ceva pus deoparte - n.r.) deoparte și să trăim decent”.

Stilul din corporațiile americane îi aduce aminte româncei de întreprinderile socialiste de pe vremuri: „Panouri de onoare și limba de lemn îmi provoacă o greață teribilă. Îmi pare rău pentru cei care încep viața acum, nici nu or să știe ce au pierdut.”

„Libertatea de a deține arme face din aceasta țară una periculoasă”

Marina, o româncă care are rude apropiate în SUA, spune că a vizitat de câteva ori această țară. „SUA este într-adevăr o putere economică, militară, o mare de resurse umane, o forță a lumii, aici orice idee pusă în practică te poate îmbogăți, americanii sunt foarte inventivi și sunt o sursă de inspirație pentru mine. Din punct de vedere turistic, totul e la superlativ.”

Pe de altă parte, ea susține că există și un revers al medaliei: „Libertatea de a deține arme face din această țară una periculoasă, astăzi îți poți duce copilul la școală și mai târziu îl poți lua în coșciug, îți faci planuri ca turist să mergi la paradă și poți ateriza în mijlocul unui atentat. Oamenii sunt anxioși și depresivi, trăiesc cu conturile mari și antidepresivele la cap”.

George susține că a venit în SUA acum 24 de ani și spune că i s-a acordat o ocazie uriașă când se aștepta mai puțin. „Am venit aici pentru oportunitatea pe care nu am avut-o în țară. Au fost ani grei, dar cu multă muncă și statornicie am reușit să ajung într-un punct în viață mea în care nu prea mai trebuie să îmi fac griji pentru viitor. Ăsta e visul american pentru mine. Mi-am realizat tot ce mi-am propus, am o familie minunată aici, îmi permit să vizitez orice în lume, merg în țara cel puțin odată pe an. Nu îmi doresc nimic mai mult”, mărturisește el.

„Niciodată nu m-am simțit mai bine tratată, respectată, acceptată”

Cornelia susține că visul ei american a fost să facă totul pentru viitorul copiilor: „Am reușit parțial poate. Am trei copii, unul are PhD (doctorat - n.r.) în chimie. Unul e profesor și are și masterul, deci are și el salariu destul de bun, și unul are degree (diplomă - n.r.) în psihologie și criminalistică și deja se înscrie pt masterat în instructor designer. A putut să facă școala și să se susțină, deci dacă vrei să faci ceva, ai posibilități. Dar am dat peste multă singurătate și aici e fiecare pentru el”.

Simona suține că, în teorie „Visul American” este un principiu conform căruia fiecare american are egalitate de șanse și oportunități pentru a-și atinge obiectivele personale și pentru a-și pune în practica ideile de afaceri. „În practică, pentru prima generație de imigranți acest concept nu se aplică în totalitate deoarece există bariere de comunicare și diferențe culturale majore; sunt discrepanțe în educație și expertiză necesară într-un anumit domeniu. De regulă, accesul la cele mai bune locuri de muncă este limitat de statut (cel puțin până la obținerea cetățeniei). Accesul la cea mai buna educație este limitat de posibilitățile financiare”, explică românca. Ea crede că pentru a doua generație de imigranți este întotdeauna mai simplu, deoarece ei vorbesc engleza nativ, sunt crescuți și educați în SUA, cunosc sistemul și posibilitățile mult mai bine. „Depinde și de contextul politic și economic. În perioadele de creștere economica evident că este mai ușor să-ți atingi obiectivele/visul American”, spune Simona.

Adriana susține că nu s-ar întoarce niciodată în România: „Niciodată nu m-am simțit mai bine tratată, respectată, acceptată, auzită! Niciodată nu am simțit un aer de superioritate din partea nimănui, indiferent că am stat de vorbă cu un medic, profesor etc. Sigur că sunt și dezavantaje, sigur că orice pădure are și uscături, dar nu m-aș mai întoarce să locuiesc în România!” Ea susține că vine în România în fiecare an și îi e dor de țară, dar când se lovește de birocrația și mentalitatea din România îi trece dorul.