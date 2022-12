Când vor ridica SUA vizele pentru români

Mai avem un singur motiv pentru care nu scăpăm de vize pentru SUA, rata de refuz a celor care le solicită în prezent, iar autoritățile de la București și Washington au promis, din nou, că vor demara o campanie comună pentru reducerea acestui indicator și includerea României în programul Visa Waiver.

Ministrul Afacerilor Externe a avut o nouă discuție cu secretarul de stat american Antony Blinken despre vizele impuse de Statele Unite românilor care vor să călătorească peste Ocean. Rata mare de refuz a celor care solicită vize este singurul motiv pentru care autoritățile de la Washington nu au introdus România în programul de renunţare la obligativitatea vizelor (Visa Waiver), a explicat ministrul Bogdan Aurescu. Acesta a promis, din nou, că va fi demarată o campanie de informare privind condiţiile ce trebuie îndeplinite de cei care aplică, pentru ca numărul celor respinși să scadă. Nu este prima oară când se discută despre o astfel de campanie, însă până acum aceasta nu a fost demarată.

„Am convenit ca, pentru acest ultim criteriu care mai rămâne de îndeplinit, şi anume rata de refuz, care nu ţine însă de eforturile instituţionale, ci ţine de cei care aplică pentru aceste vize, să demarăm cât mai rapid, aşa cum deja am discutat la începutul anului, o campanie de informare cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite de cei care aplică pentru vize, în aşa fel încât să existe mai multă predictibilitate. Atunci când plăteşti acea taxă de 160 de dolari pentru depunerea cererii de viză, să ştii că nu o pierzi, ci că o să obţii viza, pentru că îndeplineşti criteriile pe care le solicită autorităţile americane”, a precizat Aurescu. Aproximativ 10% dintre românii care solicită o viză americană sunt refuzaţi, iar această rată este considerată prea mare de autoritățile americane.

Rată de respingere de cel mult 3%

În programul SUA de renunţare la obligativitatea vizelor se află 40 de ţări, iar pentru a putea participa la programul american de scutire de vize (Visa waiver program for certain visitors), o ţară trebuie să îndeplinească cerinţe legate de combaterea terorismului, aplicarea legii, inclusiv a reglementărilor în domeniul imigraţiei, securitatea documentelor şi gestionarea frontierelor. Aceste cerinţe includ o rată a refuzurilor acordării de vize temporare sub 3%, eliberarea de documente de călătorie securizate şi o colaborare strânsă cu autorităţile americane care se ocupă cu aplicarea legii şi combaterea terorismului.

Conform reglementărilor autorităţilor de la Washington (Immigration and Nationality Law), orice solicitant de viză trebuie să demonstreze personalului consular american că „nu are intenţia de a emigra în Statele Unite ale Americii”. Acest lucru se poate realiza prin aşa-numitele „legături puternice” cu alt stat decât SUA. La această secțiune pot fi incluse proprietăţile imobiliare sau mobiliare, legăturile de familie, locul de muncă, educaţia, cont bancar etc., dar aceasta nu este o listă exhaustivă. Personalul consular evaluează fiecare caz în parte, luând în considerare factorii sociali, profesionali, familiali, dar poate avea o serie de solicitări suplimentare. Oricum, solicitantul de viză trebuie să explice clar, la interviu, care sunt legăturile sale cu România, iar sinceritatea în răspunsurile date este cea mai bună politică.

Odată respins, solicitantul de viză SUA nu poate contesta decizia, într-un fel dosarul este „considerat un caz închis”. Pe de altă parte, o persoană mai poate solicita viză SUA chiar dacă a fost respinsă anterior. „Dacă considerați că există informații suplimentare care ar trebui luate în considerare legate de decizia privind viza sau dacă există schimbări semnificative în situația dumneavoastră de la ultima cerere, puteți solicita din nou o viză. Pentru a aplica din nou, trebuie să completați un nou formular de cerere, să plătiți taxa de aplicare și să programați o întâlnire pentru un nou interviu”, se arată într-un ghid întocmit de oficialii americani.