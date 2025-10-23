Un bărbat din Cluj, arestat după ce s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală

Un bărbat de 41 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său. Potrivit anchetatorilor, individul s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală de a se afla în preajma ei.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Măsura a fost luată după verificările polițiștilor din Câmpia Turzii, care au constatat că acesta a încălcat în mod repetat ordinul de protecție.

Ordinul de protecție fusese solicitat în septembrie de fosta sa parteneră, o femeie de 40 de ani cu care bărbatul a avut o relație între anul 2024 și septembrie 2025. Deși documentul restrictiv îi impunea să păstreze o distanță față de femeie, acesta s-a apropiat de ea de cel puțin 17 ori.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința bărbatului, de unde au ridicat mai multe bunuri relevante pentru caz, relatează Ziua de Cluj.

Un istoric de comportament abuziv

Nu este prima dată când individul încalcă un ordin de protecție. În 2023, el a avut un alt astfel de document emis pe numele său, după ce ar fi agresat o femeie, care ulterior și-a retras plângerea. Ulterior, o altă victimă a cerut protecție, iar bărbatul a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare pentru încălcarea ordinului.

De această dată, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, ca măsură de protecție și pentru a preveni noi fapte similare.