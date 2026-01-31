search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Un autotren încărcat cu lemne a luat foc în județul Cluj. Cabina șoferului a ars complet

Un autotren care transporta lemne a luat foc, sâmbătă dimineaţă, în judeţul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul a reuşit să iasă din cabina autovehiculului, nefiind rănit. Incendiul a fost stins de către pompieri.

Pompierii au intervenit de urgență FOTO: ISU Cluj
Pompierii au intervenit de urgență FOTO: ISU Cluj

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, jurul orei 6:40, pe centura Vâlcele-Apahida, unde un TIR are transporta lemn a luat foc.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca, aceştia constatând că flăcările au cuprins generalizat capul tractor al autotrenului. Şoferul a reuşit să iasă din cabină, neavând nevoie de îngrijiri medicale

„Pompierii au stins incendiul în limitele găsite, cauza probabilă de izbucnire fiind o defecţiune electrică”, informează ISU Cluj.

Cluj-Napoca

