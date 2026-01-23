Flăcări într-un apartament din Slobozia. 19 persoane au fost evacuate

Panica a cuprins locatarii unui bloc din Slobozia, vineri după-amiază, după ce într-un apartament a izbucnit un incendiu.

Vineri după-amiază, un apartament din municipiul Slobozia a fost cuprins de flăcări, provocând panică printre locatarii blocului. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și un echipaj SAJ Ialomița, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

„În aceste momente, Detasamentul de pompieri Slobozia intervine pentru stingerea unui incendiu la un apartament în mun. Slobozia. La fața locului intervin 2 autospeciale de stingere, o autoscara mecanică și o ambulanţă”, a transmis ISU Ialomița.

Din fericire, între timp, pompierii au reușit să lichideze focul înainte ca incendiul să se extindă la alte locuințe şi au transmis că toţi cei 19 locatari evacuaţi au fost scoaşi în siguranță din bloc şi nu există victime.