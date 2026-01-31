search
Ce poate mânca un elev român la școală, pe banii statului. Leacul pentru mofturoși și masa care aduce elevii nevoiași la școală

0
0
Publicat:

Programul guvernamental prin care se oferă masă caldă în peste 1400 de școli din România este lăudat de profesori și autorități. În special fiindcă mâncarea primită este un motiv suficient pentru mulți elevi să vină la școală. Pe alții îi lecuiește de mofturi la mâncare, dar și de fast-food. 

Elevii primesc masă caldă în fiecare zi FOTO Cosmin Zamfirache
Elevii primesc masă caldă în fiecare zi FOTO Cosmin Zamfirache

Din anul școlar 2022-2023 a intrat în funcțiune Programul Național „Masă Caldă”, finanțat de statul român. Prin intermediul acestui program, mii de elevi primeau o masă caldă la școală.

Ulterior, de la 1 ianuarie 2024, programul s-a transformat în „Masă sănătoasă”. Acest program continuă și anul acesta în peste 1427 de școli. De pe 8 ianuarie, 542.000 de elevi beneficiază de o masă caldă la școală sau de un pachet cu hrană rece. Majoritatea școlilor au optat însă pentru hrana caldă, fiind încheiate contracte cu diferite restaurante sau firme de catering care pot furniza mâncare gătită, copiilor la școală.

Profesorii, părinții dar și elevii spun că programul este un succes, cu efecte nebănuite în anumite cazuri. Majoritatea școlilor incluse în program sunt din mediul rural, iar pentru mulți elevi masa caldă este o adevărată binecuvântare. Unii vin la școală doar pentru porția de mâncare. Culmea, în mediul urban masa caldă i-a ajutat pe mulți elevi să renunțe la fast-food și să nu mai facă mofturi la mâncare. 

„Majoritatea elevilor sunt navetiști iar masa caldă este un real ajutor”

În județul Botoșani, de exemplu, sunt peste 12.000 de elevi care primesc masă caldă la școală prin acest program național. Majoritatea sunt de la țară. Există însă și unități de învățământ din mediul urban, care beneficiază de program. Una dintre acestea este Liceul cu Program Sportiv, o școală cu o caracteristică aparte, care adună școlari din medii diferite, din toate colțurile județului. Aici învață atât elevi de la oraș, dar și cei de la țară. Mulți sunt navetiști și profilul vocațional al liceului, cu ore de antrenament după cele de curs, face ca masa caldă să fie o adevărată binecuvântare.

„La Liceul cu Program Sportiv acest program se derulează de patru, cinci ani, din faza de program pilot,  dar noutatea începând cu anul 2025-2026 este că într-adevăr, și cu sprijinul Primăriei Botoșani, am reușit să aducem masă caldă la elevi. Pentru noi cu profilul vocațional sportiv este un mare avantaj. Majoritatea elevilor sunt navetiști care pleacă de dimineață de acasă, au în medie cinci ore de curs, pe zi, după care urmează și două ore de antrenament iar această masă caldă este un real ajutor pentru ei dar și pentru familiile lor”, precizează Gabriel Hârtie, directorul liceului. 

„Unii mai mofturoși au aderat la spiritul de grup”

La Liceul Sportiv din Botoșani învață în jur de 800 de elevi, de la clasa pregătitoare la nivelul liceal. Toți primesc masă caldă, la pauza mare de la ora 9.45. Părinții au fost rugați să nu le dea copiilor pachet de acasă. Toți elevii mănâncă aceeași mâncare, primită prin intermediul programului, ceea ce elimină diferențele sociale. În plus, copiii mofturoși la mâncare, în general din mediul urban, s-au lecuit luând masa împreună cu ceilalți.

„Suntem fericiți că-i obișnuim cu o rutină, toți mănâncă aceeași mâncare . Provenind din medii diferite, atunci când veneau cu pachețel la școală, se uitau unii la alții și existau discrepanțe, poate dureroase pentru unii copii. Am convenit cu părinții să nu primească de acasă pachețel pentru că se obișnuiesc să mănânce în colectiv. Unii mai mofturoși au aderat la spiritul de grup și chiar mănâncă mâncarea de la școală. Dacă ne referim la modul general la cei 800 de elevi, la cei care au două antrenamente pe zi, putem spune că primesc cu bucurie porția de mâncare caldă. Mai ales că sunt care fac naveta de la țară. La noi în clasă toată lumea mănâncă doar pachețelul de la școală și faptul că avem la pauza mare o mâncare caldă în burtică ne prinde foarte bine”, precizează profesorul pentru învățământ primar, Anca Bompa.

Nu în ultimul rând elevii au fost dezvățați de dulciuri, snacks-uri, fast food și alte produse nesănătoase pe care le achiziționau la pauză de la chioșcurile din zonă, în detrimentul alimentației sănătoase. „Învață să consume mâncare gătită, caldă, sănătoasă, echilibrată și nutritivă”, adaugă Anca Bompa.

Părinții, la rândul lor, sunt mulțumiți. Sătui de masa de la școală, elevii nu mai recurg la produsele fast-food.

Elevii servesc masa caldă la Drăgușeni FOTO Cosmin Zamfirache
Elevii servesc masa caldă la Drăgușeni FOTO Cosmin Zamfirache
„Pentru mine a fost o minune. În fiecare zi cerea bani la școală în loc de pachet. Că așa fac copiii și să nu fie și el altfel. Îi dădeam și își cumpăra toate jeleurile și lucrurile nepotrivite. Uneori când se întorcea acasă se oprea direct la fast-food. Venea acasă și nici măcar nu mai mânca ce-i dădeam, o ciorbă, fel doi. Acum nu mai dă pachet, nu mai dăm bani la școală, mâncă acolo, mâncare gătită. Și nu mai trece nici pe la fast-food că este sătul. Și a ajuns să mănânce mult mai multe mâncăruri”, mărturisește mama unui elev de clasa a IV-a. 

Prezența cu mâncare caldă se ține

În cazul școlilor din mediul rural, mai ales din comunități mai nevoiașe, masa caldă este cu adevărat o binecuvântare. Sunt mulți elevi care mărturisesc că la școală mănâncă mai bine decât acasă. Adică nu au carne zilnic iar unele preparate le-au mâncat pentru prima dată la școală.

 „Sunt copii care chiar așteaptă masa caldă. Mănâncă mai bine ca acasă”, spune Claudia Onofrei, profesor de Limba română în comuna Drăgușeni, județul Botoșani. Mai mult decât atât datorită mesei calde a fost eliminat efectiv abandonul școlar la nivelul claselor a VII a și a VIII a. Mulți copiii vin efectiv la școală pentru că primesc o masă caldă. Odată ajunși acolo, mulți prind drag și de învățătură.

S-a eliminat abandonul școlar la nivelul claselor a VII a și a VIII a, acolo unde era o problemă reală. Copiii sunt mulțumiți fiindcă mâncarea este diversificată, în fiecare zi primesc altceva”, adaugă Claudia Onofrei. 

„Acest program este foarte important deoarece copiii sunt stimulați să vină la școală. Cei care nu aveau pachețel acum mănâncă alături de ceilalți. Toți au același fel de mâncare și este foarte bine”, spune Daniela Nichita, directorul școlii din Drăgușeni.  

Ce-i oferă de mâncare Guvernul unui elev român

Fiecare elev prins în acest proiect mănâncă o masă în valoare zilnică de 16.5 lei. Cu 1.5 lei mai mult decât anul trecut. Cu banii aceștia elevii din multe școli primesc în fiecare zi, un alt fel de preparat. De exemplu, elevii de la Liceul Sportiv din Botoșani, au primit un grătar de pui cu o garnitură de cartofi natur și chiar o porție mică de salată de varză. În altă zi, elevii au avut parte de o porție de paste cu carne de pui. Nu au lipsit din meniu nici ficățeii de pui cu garnitură de orez cu legume. La alte școli este servit piure de cartofi cu o porție de friptură de porc în sos sau o tocăniță din carne de curcan cu mămăliguță.

Paste cu carne pentru elevii la „Masă Sănătoasă” FOTO Cosmin Zamfirache
Paste cu carne pentru elevii la „Masă Sănătoasă" FOTO Cosmin Zamfirache

O altă variantă de meniu este carne de pui la tavă cu pilaf de orez sau paste integrale cu brânză de vaci și stafide. În alte zile copii primesc și pulpă de pui dezosată la grătar sau la cuptor, cu garnitură de legume la cuptor. La felul întâi se oferă supă cremă de legume, ciorbă de văcuță, ciorbă de legume sau supă de pui. Le sunt oferite și suplimente alimentare constând de obicei în fructe.

Elevii nu primesc preparate cu ceapă prăjită, ci doar înăbușită și niciun alt tip de ingredient prăjit. Excluse sunt și sosurile conservate dar și aditivii alimentari. Porțiile trebuie concepute în așa fel încât să respecte principiile nutritive și calorice recomandate oficial de Ministerul Sănătății, pe grupe de vârstă. „Suntem bucuroși că mâncare adusă este caldă atunci când o consumă copiii și totodată este diversă de la o zi la alta”, spune Anca Bompa. 

