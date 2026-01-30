Exclusiv Scutul de la Deveselu, în pericol? Ce s-ar întâmpla dacă SUA intră în conflict cu China: „Războaiele între cei mari se poartă prin cei mici”

Un ipotetic război între SUA și China i-ar obliga pe americani să mobilizeze și o parte din resursele lor din Europa, arată unele analize făcute de CIA. Experții contactați de „Adevărul” explică în ce măsură Washingtonul ar avea nevoie să relocheze scutul de la Deveselu pentru a face față într-un prezumtiv război cu o altă mare putere.

Mai multe informări ale serviciilor intelligence americane indică faptul că anul viitor ar putea aduce complicații în zona Indo-Pacific, iar odată cu aceste tensiuni s-ar putea ajunge chiar la ciocniri între Statele Unite ale Americii și China. Și pentru că veștile proaste nu vin de obicei singure, experți britanici și americani au apreciat că în cazul unui conflict militar cu China sau chiar în cazul în care ar fi nevoie de o forță importantă de descurajare în Marea Chinei de Sud, armata americană ar putea să apeleze la o bună parte a militarilor staționați în Europa, dar și la unele dintre armele sofisticate amplasate aici.

Ce s-ar putea întâmpla cu scutul de la Deveselu

Scuturile de la Deveselu, respectiv Redzikowo (Polonia), ar putea fi, într-un caz extrem, preluate și duse în Indo-Pacific, sugerează sursele respective, împreună cu alte sisteme americane din Europa. Scuturile antirachetă de la Deveselu și Redzikowo sunt în acest moment componente cheie ale sistemului Aegis Ashore al SUA/NATO. Ele au fost concepute pentru a detecta și intercepta rachete balistice, oferind apărare flancului estic, dar și pentru Statele Unite. Vizate erau rachetele balistice ce ar fi putut fi lansate din Iran, dar în ultimul rând s-a vorbit și despre utilitatea celor două scuturi pentru interceptarea unor rachete balistice lansate de forțele ruse.

Baza din Polonia a devenit operațională în 2024, iar rolul ei este de a completa funcționalitatea celei din România. Baza de la Deveselu a fost de altfel dată în folosință anterior, în anul 2016.

„Adevărul” dezbate această problemă cu trei cunoscuți experți, iar concluzia lor nu lasă loc pentru semne de întrebare.

Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu, fost ofiţer de intelligence în Armata Română și analist al MapN, este de părere că afirmațiile experților britanici ar fi mai degrabă niște speculații. Americanii, spune el, ar avea soluții chiar și în cazul unui război și nu ar fi nevoiți să-ți descompleteze sistemul defensiv construit în Estul Europei, inclusiv România.

Ce soluții au americanii

„În opinia mea sunt doar simple speculații. Gândiți-vă că până la urmă e vorba doar de două distrugătoare cu sisteme Aegis care pot fi trimise rapid în zona Asia-Pacific dacă apare o criză. Sistemele pot fi luate de pe un crucișător sau distrugător din clasa Aegis și puse pe uscat. Ori semnalul ar avea un impact politic și politico-militar deosebit pentru că cele două scuturi au fost concepute să intercepteze rachete cu rază medie și intermediară de acțiune, este exact ce interzicea Tratatul INF. Atunci se discuta inițial despre rachetele iraniene. Acum se discută despre rachetele rusești, despre Oreșnik”, spune comandorul.

În situația ipotetică în care americanii ar avea nevoie de scuturi Aegis în Asia de Sud-Est, ar putea apela la distrugătoarele americane din clasa Arleigh Burke, care sunt staționate în prezent la baza navală Rota din Spaniaca, parte a sistemului de apărare antirachetă al SUA în Europa (European Phased Adaptive Approach). În mod normal, aceste nave patrulează în Marea Mediterană. Este vorba despre USS Porter, USS Carney, USS Oscar Austin. Toate colaborează cu scutul de la Deveselu și cu cel din Polonia.

„Părerea mea este că aceste zvonuri nu reprezintă altceva decât o mișcare de dezinformare. Dacă Statele Unite pot muta rapid două distrugătoare de la Rota cu sisteme Aegis pe ele, care sunt dislocate permanent în teatrul european pentru a asigura apărarea antirachetă, rapid le pot muta în Pacific, la nevoie. Tocmai pentru că flotele europene au dezvoltat asemenea capacități de luptă antirachetă”, subliniază comandorul Sandu Valentin Mateiu.

Războaiele dintre cei mari se poartă prin proxy

Generalul (r) Dan Grecu este președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. A fost în Afganistan, Irak, Eritreea și Etiopia și a fost decorat pe rând de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO. Doctor în științe militare și informații și fin analist militar, generalul Dan Grecu se declară optimist și spune că americanii ar avea nevoie chiar și în cazul unui conflict în Indo-Pacific să păstreze scutul de la Deveselu în Europa, pentru a nu risca în ultima instanță un atac din Rusia sau Iran. În opinia sa, oricum nu se va ajunge la un conflict convențional între cele două super puteri, Statele Unite ale Americii și China.

„Nu cred că se pune problema de așa natură. Nu văd de ce ne-am aștepta la tensiuni suplimentare sau mai ales la un război acolo, chiar dacă se vorbește mult despre asta. Nu văd de ce ar fi război, mai ales că văd că pe de altă parte americanii au devenit mai permisivi în relațiile cu China. Și chiar se precizează în noua strategie americană faptul că rivalitatea cu China există, este adevărat, dar că se au în vedere cu totul alte soluții decât războiul”, spune generalul Dan Grecu.

El amintește și că după Al Doilea Război Mondial, chiar și când au fost cele mai mari tensiuni între marile puteri, acestea au evitat să se atace. De fiecare dată, în aceste cazuri, Statele Unite ale Americii și fosta Uniune Sovietică s-au confruntat prin intermediul proxy, fără a risca un război direct ce ar fi dus cel mai probabil la sfârșitul lumii.

„Istoria de după cel de-Al Doilea Război Mondial, dacă luăm toate exemplele de conflicte, arată că mereu conflictele între cei mari s-au dus prin intermediul celor mici. Adică mai-marii lumii, când au avut ei probleme, le-au rezolvat pe un teatru de operații terț, în care fiecare a sprijinit o parte, fără a se confrunta în mod direct, iar deciziile importante până la urmă tot ei le-au luat și au făcut pace în Consiliul de Securitate al ONU. Este cumva ca o regulă nescrisă, războaiele între cei mari se poartă prin cei mici”, explică generalul Dan Grecu.

Scutul este esențial pentru a apăra SUA de rachetele din Iran

Fost director general pentru politica și planificarea apărării, responsabil cu politicile NATO și UE și Șef al Secției de Apărare din cadrul Delegației Permanente a României la Sediul NATO din Bruxelles, expertul în relații internaționale și securitate Claudiu Degeratu susține că americanii nu vor renunța la scutul de la Deveselu.

„Nu cred că americanii ar lua această o asemenea decizie, mai degrabă cred că este o exagerare. Nu au cum să retragă acest scut pur și simplu, el are o utilitate aici. Vorbind de scutul de la Deveselu, discutăm și de combaterea rachetelor care vin dinspre Iran și bineînțeles și dinspre Rusia. Ori aici, toată apărarea Atlanticului și a facilităților americane din Europa se bazează pe Deveselu și pe cel din Polonia. Acestea sunt strâns legate de radarul din Turcia și de capabilitățile americane din baza maritimă din Spania, baza de la Rota”, spune Degeratu.

Chiar dacă Europa este tot mai puțin importantă pentru americani, sistemele defensive de pe acest continent au fost concepute în mare măsură și pentru a apăra Statele Unite. O asemenea decizie, mai spune expertul, ar lăsa descoperită apărarea americană în fața Iranului și a Rusiei.

„Practic, americanii s-ar dezechilibra singuri, s-ar vulnerabiliza fără niciun motiv. Descurajarea trebuie făcută la nivel global, indiferent unde, mă rog, Statele Unite ar putea să se implice într-un conflict. Dar eu nu văd un război iminent, nu-l văd nici între Rusia și NATO și nici între SUA și China”, încheie Claudiu Degeratu.