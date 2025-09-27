Pieton lovit mortal de o mașină, pe DN1. Șoferul le-a spus poliţiştilor că victima era întinsă pe jos

Un pieton a fost accidentat mortal, sâmbătă dimineaţă 27 septembrie, pe DN 1, la Bănești. Șoferul le-a spus poliţiştilor că victima era întinsă pe jos.

„Echipajele s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, iar din primele verificări a reieşit că un bărbat care conducea un ansamblu de vehicule pe DN 1, din direcţia Braşov către Bucureşti, ar fi accidentat un pieton. În urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul pietonului”, a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că şoferul le-a spus poliţiştilor că victima era întinsă pe jos.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoare negativă.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier şi pentru dispunerea tuturor măsurilor legale.