Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
O țară UE oferă 2.500 de euro tinerilor care vor să devină șoferi de camion sau autobuz. Și românii pot aplica, cu anumite condiții

O țară din Uniunea Europeană oferă tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani un bonus de până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de conducere pentru vehicule grele și autobuze (categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E).

Bonusul constă într-un ajutor financiar de până la 2.500 de euro/FOTO: Shutterstock
Bonusul constă într-un ajutor financiar de până la 2.500 de euro/FOTO: Shutterstock

Este vorba despre Italia, iar decizia, potrivit Virgilio.it, vine ca o încercare de a revitaliza sectorul transporturilor, aflat de mai mulți ani într-o criză acută de personal. Startul depunerii cererilor pentru acest stimulent, care acoperă 80% din costuri, a început de pe 20 octombrie.

Bonusul constă într-un ajutor financiar de până la 2.500 de euro, destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, care intenționează să obțină permisele de categorie C (C, CE, C1, C1E) sau D (D, DE, D1, D1E) pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și Cardul de calificare a conducătorului auto (CQC).

Spre deosebire de alte stimulente, cum ar fi cele pentru mașinile electrice, nu este necesar un anumit venit și nu există criterii restrictive.

Bonusul acoperă 80% din costurile de formare, iar cererea se face online, pe o platformă gestionată de Ministerul Infrastructurilor și Transporturilor (MIT). Noutatea din acest an este că pot aplica și străinii cu permis de ședere valid, care sunt rezidenți legali în Italia, chiar dacă nu au cetățenie. Sunt excluși doar cei care au beneficiat deja de acest ajutor în trecut.

Depunerea cererii este foarte simplă: se accesează site-ul dedicat bonusului pentru permis de pe platforma Ministerului Infrastructurilor și Transporturilor (MIT), iar autentificarea se poate face prin Sistemul public de identitate digitală (SPID), cu cartea de identitate electronică (CIE) sau cu cartea națională a serviciilor (CNS).

După autentificare, utilizatorul completează cererea și așteaptă alocarea voucherului în zona personală.

Bonusul poate fi utilizat numai în școlile auto sau centrele de formare acreditate de MIT din Italia. Tinerii au la dispoziție 60 de zile pentru activarea bonusului, după care acesta expiră.

Odată activat, beneficiarul are 18 luni pentru a obține permisul, altfel contribuția se anulează definitiv.

Prin extinderea programului către rezidenții străini, inițiativa devine mai inclusivă, oferind șanse egale tuturor celor care trăiesc și muncesc legal în Italia, adaugă sursa citată.

Europa

