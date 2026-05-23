Povestea celei mai vârstnice studente din România: la 90 de ani, încă pe băncile facultății

La 90 de ani, Amalia-Susana Tușa, studentă în ultimul an la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, este considerată cea mai vârstnică studentă din România.

Născută la 14 februarie 1936, la Cluj, aceasta a absolvit liceul cu media generală 10 și își dorea inițial o carieră universitară în Drept. Destinul i-a fost însă schimbat în 1949, când tatăl său a fost condamnat politic, iar accesul la studii i-a fost blocat, fiind chiar exclusă în timpul examenului de admitere la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, notează Basilica.ro.

După acest moment, viața a dus-o pe un alt drum: a întemeiat o familie, a devenit mamă și a lucrat în domeniul tehnic și administrativ, fără a renunța niciodată la dorința de a învăța.

Visul studiilor universitare s-a împlinit târziu. În 2023, la vârsta de 87 de ani, s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Teologie Didactică.

„De la facultate le-au rămas 3 locuri la buget și m-au întrebat dacă nu vreau să vin. Cum să nu, că asta a fost visul meu întotdeauna”, a povestit ea pentru Digi24.

Despre alegerea teologiei, studenta spune că a fost firească, având rădăcini familiale în credință: „Mă consider o persoană credincioasă. Am și rădăcini – străbunicul meu a fost preot. Am fost crescută în acest spirit. Îmi place să învăț; toată viața am învățat și sunt dornică de lucruri noi”.

Experiența academică este pentru ea una profundă, trăită alături de colegi mult mai tineri, pe care spune că îi apreciază enorm. „Îmi place la facultate, mai ales că am colegi tineri. Eu pe tineri îi iubesc!”, a mărturisit aceasta, adăugând că viața de student nu i s-a părut nici prea ușoară, nici prea grea.

În același timp, Amalia-Susana Tușa spune că nu lipsește de la cursuri și că rămâne implicată în viața universitară: „Nu lipsesc de la cursuri, întotdeauna am fost cu memoria și cursurile le-am frunzărit numai așa. E și foarte palpitant să fii cu 90 de colegi care sunt la 20-25 de ani”.

Colegi de facultate spun că prezența ei este un exemplu de viață și echilibru. „Am avut de învățat de la dânsa foarte multe, din punct de vedere moral”, a spus un student, în timp ce alții au descris-o drept „o bucurie” și „un model”.

Rezultatele sale academice confirmă perseverența: a obținut medii ridicate, inclusiv 9,17 în primul an și 8,65 în anul al doilea.

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Teofil Tia, a subliniat caracterul excepțional al parcursului său, arătând că studenta parcurge toate rigorile unui program universitar complet, cu examene și disciplină academică.

Părintele lector Stelian Pașca-Tușa, îndrumătorul lucrării de licență, a evidențiat puterea de caracter și optimismul acesteia, spunând că umorul a ajutat-o să depășească momentele dificile ale vieții. Lucrarea sa de licență este dedicată Vechiului Testament, cu referire la figurile Rahelei și Liei.

„Cu toate suferințele și încercările vieții, sunt un om fericit. Niciodată nu sunt singură. Dumnezeu este lângă mine și, alături de El, familia și mulți prieteni”, a mărturisit studenta.

Povestea Amaliei-Susana Tușa reflectă un drum de viață marcat de încercări istorice și personale, dar și de o revenire spectaculoasă la studii, devenind un exemplu de perseverență și pasiune pentru cunoaștere.