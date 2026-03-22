Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Sfaturi de supraviețuire financiară de la o studentă: cum să nu rămâi fără bani după o săptămână

O studentă din România a explicat, pe Reddit, cum a reușit să se descurce cu bani puțini în perioada facultății. Postarea, publicată pe comunitatea r/roFrugal, a strâns sute de reacții și zeci de comentarii, tocmai pentru că sfaturile ei sunt simple și aplicabile imediat.

Frugalitatea, conceptul în jurul căruia gravitează sfaturile sale, presupune un mod de viață cumpătat, bazat pe gestionarea atentă a resurselor și evitarea risipei.

Unul dintre cele mai importante obiceiuri pe care le menționează este alegerea locului din care își face cumpărăturile. Potrivit acesteia, magazinele angro pot face o diferență semnificativă în buget.

„Chiar dacă sunt mai departe, merită mers o dată pe lună sau la două luni. Diferența de prețuri este foarte mare. Cu 100 de lei mi-am făcut stoc de paste, orez, conserve și alte produse pentru toată luna”, explică studenta.

Un alt aspect esențial, în opinia sa, este planificarea meselor. În loc să gătească zilnic sau să comande mâncare, aceasta își alocă câteva ore pe săptămână pentru a pregăti mai multe porții odată.

„După cursuri nu mai ai chef să stai în bucătărie, mai ales când e aglomerat. Gătesc în cantități mai mari și îmi porționez mâncarea pentru mai multe zile. Supele sau sosurile pot fi păstrate și la congelator, pentru mai mult timp”, spune ea.

În ceea ce privește gestionarea banilor, studenta recomandă împărțirea veniturilor pe categorii clare, imediat după încasare.

„Dacă îți intră salariul și nu îl împarți din prima, într-o săptămână nu mai ai nimic. La un venit de 2.700 de lei, din care 1.200 se duc pe chirie și alte cheltuieli fixe, îți rămân 1.500 de lei. Din aceștia, îți faci un buget clar: 300 de lei pentru transport, 500 pentru mâncare, 100 pentru igienă. Fiecare leu contează. Poți să îți împarți banii și pe săptămâni, ca să nu ajungi să tragi de ultimii 100 de lei până la jumătatea lunii”, lămurește aceasta.

Un alt sfat util este apelarea la resursele din jur înainte de a face o achiziție.

„Nu te grăbi să cumperi tot ce îți trebuie. De fiecare dată când am avut nevoie de ceva pentru un proiect sau o prezentare, am întrebat mai întâi în jur dacă nu are cineva și nu folosește. Sunt la arte și știu cât de scumpe pot fi materialele. Nici acum nu mi-am cumpărat aspirator - am întrebat pe grupul de cămin și îl folosim la comun”, continuă studenta, care recomandă și platforme precum OLX sau Vinted pentru cumpărături la prețuri mai accesibile. 

Grupurile online sunt, la rândul lor, o sursă importantă de economisire, conform spuselor sale. Pe lângă grupurile în care oamenii oferă gratuit obiecte de care nu mai au nevoie, există și grupuri dedicate joburilor pentru studenți, unde apar frecvent anunțuri pentru muncă de o zi sau câteva ore - de la distribuire de pliante și ajutor la evenimente până la sarcini simple plătite rapid.

„Poți găsi joburi de o zi sau de câteva ore, care plătesc decent și te ajută să mai acoperi din cheltuieli”, explică aceasta.

Postarea a generat și numeroase comentarii din partea altor utilizatori, care au completat lista de recomandări. Unul dintre aceștia subliniază importanța disciplinei financiare: „O mentalitate logică și sănătoasă. Mulți preferă să nu își facă astfel de calcule și ajung să cheltuiască fără plan, iar apoi se plâng că nu au bani.”

Alții atrag atenția că lipsa banilor poate deveni un factor de învățare. „Nevoia e cel mai bun profesor. Așa am învățat și eu în facultate să gătesc și să îmi gestionez cheltuielile”, scrie un alt utilizator, care adaugă că se pot face economii inclusiv prin soluții simple, precum decorarea casei cu obiecte reutilizate sau cumpărăturile făcute în perioadele de reduceri.

Ce spun cercetările despre comportamentul financiar al tinerilor

Un studiu publicat în 2025 în revista Societies, care a analizat 364 de articole științifice despre comportamentul financiar al tinerilor cu vârste curprinse între 18 și 29 de ani, arată că obiceiurile financiare ale tinerilor sunt modelate de trei elemente importante: cât știu despre bani, ce exemple și influențe au în jurul lor și felul în care reacționează psihologic la stres, impuls și risc.

Simpla cunoaștere a unor noțiuni despre bani nu este suficientă. Contează în egală măsură cât de sigur este un tânăr că își poate gestiona cheltuielile, ce modele vede în familie, ce influențe preia din cercul de prieteni sau din mediul online și cât de bine își poate controla impulsul de a cheltui.

Studiul subliniază că părinții au, în continuare, un rol important în formarea obiceiurilor financiare ale tinerilor, dar nu mai sunt singura influență. Pe măsură ce devin independenți, apar și alte repere - prieteni, parteneri, școală sau mediul online. În acest context, cercetătorii atrag atenția că tinerii sunt expuși unui mediu financiar instabil, în care apar constant presiuni de consum, scheme de tip „buy now, pay later”, acces rapid la credit și riscul de a acumula datorii.

Concluzia studiului este că un comportament financiar sănătos nu depinde doar de venituri, ci și de disciplină, educație, exemplele din jur și capacitatea de a lua decizii cumpătate. Cu alte cuvinte, obiceiuri precum planificarea bugetului, gătitul acasă sau evitarea cumpărăturilor impulsive nu sunt doar soluții de moment, ci moduri prin care îți poți ține cheltuielile sub control pe termen lung

