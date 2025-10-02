Accident grav în Brașov: trei mașini implicate, o persoană a murit, alta rănită

Un accident rutier a avut loc joi, 2 octombrie, pe DN 13 Brașov-Rupea, în care au fost implicate trei autovehicule. În urma incidentului, o persoană a murit iar alta a fost rănită.

„Traficul este oprit temporar pe DN 13 Braşov – Rupea, în afara localităţii Feldioara, judeţul Braşov, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autovehicule”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată şi o alta a fost rănită, fiind transportată la spital.

Pe durata cercetărilor la faţa locului, circulaţia se desfăşoară deviat, printr-o parcare din apropiere.

Se estimează reluarea circulaţiei pe DN 13 după ora 10:30.